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市公安局交警支队： 科学制定管控措施 重拳整治交通违法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 09:34

　　市公安局交警支队副支队长毛洛群说，电动自行车、电动三轮车、低速电动四轮车以机动、小巧的优势，成为群众出行的热门工具。因此类车安全性能偏低，加上部分群众安全意识不强，2021年，这类车辆交通事故数量占全市交通事故总量的44.11%，亡人事故数量占全市亡人事故总量的27.61%。

　　“电动三轮车、低速电动四轮车的交通违法行为已成为‘城市之癣、安全之疾’，社会各界通过不同渠道要求对此进行治理。市委、市政府积极顺应民意，在全市范围内组织开展综合整治。”毛洛群说。

　　毛洛群说，在综合整治中，市交警部门将优化交通组织，广泛征求群众意见，根据道路现状和交通流量，科学制定电动三轮车、低速电动四轮车管控措施，确保交通动脉畅通、守住安全底线。

　　市交警部门将继续规范车辆登记。“我市已有65万辆电动自行车登记上牌，同时，提醒购买符合国标的电动三轮车的车主，主动到车管所注册登记，挂牌规范行驶。”毛洛群说。

　　针对电动自行车、电动三轮车、低速电动四轮车交通陋习，市交警部门将分次、分重点开展综合整治，与城市管理、交通运输等部门开展联合执法。“我们坚持教育与处罚相结合，既体现管理温度，也彰显执法力度，对轻微违法行为首次免罚，对闯红灯、逆行等易引发事故的违法行为，该罚的罚、该扣的扣，硬起手腕整治顽瘴痼疾。”毛洛群说，市交警部门将对查处的违法行为公开曝光，向相关单位进行抄告，并联合市文明办，将个人违法行为纳入诚信档案，与文明单位创建挂钩，形成全方位监管治理模式。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 田贝贝）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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