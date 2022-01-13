遗赠扶养，让老有所养多一项安心之选

西工区独居老人王先生在调解员的帮助下，与外甥达成“遗赠扶养协议”，由其负担自己的生养死葬，老人百年后，名下所有财产都转赠外甥，让自己的后半生有了托付。

西工区独居老人王先生在调解员的帮助下，与外甥达成“遗赠扶养协议”，由其负担自己的生养死葬，老人百年后，名下所有财产都转赠外甥，让自己的后半生有了托付。

“老有所依”“老有所养”，是老人对晚年生活的期盼。一些经济条件一般的老人，或膝下无子，或亲子关系疏离，当年华老去、孤单无依，“谁来养老送终”的愁盼令人神伤。近年，越来越多的老人像王先生一样，选择与继承人以外的人签订“遗赠扶养协议”，通过把房产和其他财产送给关爱自己的人，来保障自己晚年生活，渐成一种“老有所养”新模式。

“遗赠扶养协议”，是一种年轻的法律创新。民法典规定，在遗产分配上，“遗赠扶养协议”具有优先于遗嘱继承和法定继承的效力，如果老人与扶养人签订“遗赠扶养协议”，一旦其过世，遗产将归扶养人而非继承人所有。老人选择遗赠扶养，或许是为了换取更好的看护，又或许是感激扶养人的付出，无论如何，用可预期的财产作为回报，换取扶养人精心的照顾，公平中不失温情，又恰好弥补了市场化养老和家庭养老之间的空缺。

也要看到，调解员来回奔走打消王先生外甥顾虑促成遗赠扶养，折射出在社会认知和实际操作层面上，人们或许并没有完全准备好。回首这些年，从“老人把巨额财产赠予保姆”，到“88岁独居老人将300万元房产送给水果摊摊主”，每一起类似的例子都会引发巨大争议，部分老人先行先试，不断颠覆“养儿防老”的传统观念，冲击着人们对亲情孝道的认知，也推动遗赠扶养制度一步步走向成熟、完善。

老人操劳一辈子，有权利选择自己喜欢的养老方式。老龄化社会，不妨用更多包容心态面对“遗赠扶养协议”，让老有所养多一项安心之选。此外，法律归法律，情感归情感，对每个身为人子的你我来说，也不妨反思一下，与老人走得够不够近、处得够不够亲、做得够不够好，不要给老人、给自己留遗憾。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）