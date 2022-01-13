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情暖空巢老人，物业、社区、社工站正发力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 09:20
英才社区志愿者上门服务空巢老人 （王乔丹供图）

　　昨日关于我市空巢老人生活现状的报道引发关注，记者采访了解到，关爱空巢老人，物业、社区、社工站等多方正在发力。

　　“我和老伴儿搬到现在的小区后，第一感受就是小区物业服务较好，解决了不少生活难题。”昨日，建业高尔夫花园小区83岁的赵瑞芬告诉记者，前两天，家里锅盖的把手掉了，她给物业管家郭瑞打了个电话，对方很快派人上门免费维修。

　　“空巢老人子女不在身边，是我们的重点照顾对象。老人们平时遇到水龙头坏了、灯泡不亮等问题，只要跟物业说一声，我们都会及时上门维修。”郭瑞说。

　　这两天，洛龙区古城街道英才社区正在公开招募疫情防控志愿者。

　　“英才社区入住居民5.3万人，我们通过大数据精准对接辖区需要关注的人群。”社区工作人员王乔丹说，英才社区常年招募志愿者，组织爱心人士上门帮助空巢老人进行老年人身份认证、打扫卫生、代购米面油等，让空巢老人的生活不再孤单。

　　“空巢老人在生活上遇到困难，可以随时给社工打电话。”涧西区社工站驻站社工张安琪说，涧西区社工站组织社工对辖区老人开展上门探访活动，今年1月初，涧西区社工站为多名空巢老人代购蔬菜、大米、面粉等生活必需品。

　　记者了解到，2021年11月，涧西区民政局在重庆路街道、周山路街道试点成立两个社工站，以社区居民特别是困境儿童、老年人及困难家庭为主要服务对象。

　　记者从市民政局获悉，根据《洛阳市乡镇(街道)社会工作服务站项目实施方案(试行)》的要求，去年我市开展社工服务试点工作，今年，全市各县区在60%以上乡镇(街道)实施社工站项目。未来，社区居民有望实现“有困难找社工”。

　　在采访中，记者还了解到，一些空巢老人由于年龄大导致记忆力减退，会出现出门迷路、忘记关火等情况，让空巢老人佩戴智能手环，在厨房安装烟感探测器、紧急按钮等智慧养老设备很有必要。这些设备如何购买、安装、使用？敬请继续关注报道。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董华武）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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