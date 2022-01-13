小游园建成开放方便了附近居民 可临近居民区的围栏成了居民的烦恼

近日，恒大绿洲小区的部分居民通过洛阳晚报新闻热线66778866反映，万隆路东游园南侧临近居民区的位置，有一排近百米长的围栏，给居民出行带来不便。

近日，恒大绿洲小区的部分居民通过洛阳晚报新闻热线66778866反映，万隆路东游园南侧临近居民区的位置，有一排近百米长的围栏，给居民出行带来不便。

万隆路东游园位于瀍河区中州东路与万隆路交叉口附近。“去年7月，万隆路东游园建成开放，方便了大家休闲娱乐，但游园南侧临近居民区的位置有一排近百米长的围栏。”该小区居民周女士说，围栏的存在，让居民出入游园或到史家湾地铁站乘坐地铁时需要绕行一段路程。

记者从史家湾地铁站B出口出站后，就看到了万隆路东游园，居民区在该游园的南侧。居民反映的那排围栏就在游园南侧与居民区之间，这里还有10多间商铺。游园内有一条小路原本可直达居民区，可围栏将路拦着。

一些居民希望在小路尽头围栏处开一个“小门”。有居民说，小区有不少孩子在游园东侧的学校上学，没有游园之前，孩子们需要走车多、人多的大路。有了游园，孩子们从游园里通行家长更放心。如果能开一个“小门”，孩子们上学可以减少绕行，避开小区门口处的拥堵路段。

此外，一些商铺老板说，现在生意不是很好做，游园的建成开放在无形中帮他们吸引来一些客流，可这排围栏隔着，人们得绕远才能光顾商铺。

多名居民告诉记者，这排围栏在修建游园之前就有，但当时这里还是一片树林，出于安全考虑，大家并没有对围栏的存在提出异议。现在万隆路东游园建成开放，这排围栏就显得多余了。

围栏为什么存在？居民有需求可以找谁来解决？为此，记者先后联系了有关部门。

记者首先向该游园目前的管理方瀍河区城市管理局有关部门反映，相关工作人员到现场查看核实后，回复称该围栏不归游园管理，为恒大绿洲小区物业公司设置，可以向小区物业公司提出申请。

通过小区居民提供的联系方式，记者又联系到小区物业公司的工作人员。对方称围栏在小区交房时就存在，且并非居民反映的近百米，整个恒大绿洲小区外围均有，目前，只有附近的一座“河洛书苑”城市书房处拆除了一小部分。他们认为，这是市政用地与小区用地的“地界”，他们无权自主拆除，需要有关部门同意才行。

记者随后联系了恒大绿洲社区，对方答复该围栏为物业公司设置，居民有需求可向物业公司提出申请。

一番周折下来，该围栏“无人认领”，居民及商户该向哪里反映诉求？如何申请？晚报《记者跑腿》栏目将持续关注。

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