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洛阳制定《住房公积金支持城镇老旧小区改造提取办法》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 09:07

　　17日，市住房公积金管委会三届五次会议审议通过《住房公积金支持城镇老旧小区改造提取办法》。

　　该办法明确了住房公积金支持我市城镇老旧小区自住住房改造个人支付部分提取情形、提取条件、提取金额、申办材料、受理审批和服务要求等方面的内容。

　　提取情形

　　城镇老旧小区自住住房内的供气、供热设施改造(安装)个人支付部分。

　　市住房公积金管理中心相关负责人介绍，该办法拓展了提取情形范围，继去年我市出台《洛阳市既有住宅加装电梯提取住房公积金暂行办法》后，本次又将室内基础类供气、供热设施改造(安装)个人支出纳入住房公积金提取情形范围。

　　提取条件

　　自住住房已被纳入洛阳市城镇老旧小区改造项目清单库；

　　已完成供气、供热设施施工建设且已支付改造(安装)费用；

　　提取申请人及其配偶在我市无尚未结清的住房公积金贷款；

　　提取申请人未向他人提供住房公积金贷款自然人担保；

　　提取申请人的个人住房公积金账户未被依法冻结；

　　提取申请人未因违规提取而被限制使用住房公积金。

　　提取范围及金额

　　符合提取条件的职工，可凭有效申办材料一次性集中申请提取房屋所有权人及其配偶(子女)的住房公积金账户内的存储余额，合计提取金额不应大于个人实际支付的费用，且每户最高提取金额不超过3万元。

　　房屋所有权人的配偶或子女参与提取的，仅允许提取其中一人(即配偶和子女之间二选一；若选择了子女，则在子女之间任选一人)的住房公积金账户内的存储余额。

　　房屋所有权人为多人，其配偶或子女参与提取的，仅允许提取其中一人的住房公积金账户内的存储余额。同一套住房仅允许提取一次。

　　申办材料

　　提取申请人应将申办材料原件送交办理窗口。

　　●共性材料

　　提取申请人的不动产权证，身份证，本人本市的储蓄卡(中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、邮政储蓄银行、洛阳银行、中原银行中任何一家，须为Ⅰ类账户)。

　　配偶或子女参与提取的，还应提供结婚证、户口簿等证明夫妻或父母子女关系的有效凭证。

　　受托人代办提取手续的，应提供提取申请人和受托人的身份证原件和经公证的授权委托书或市住房公积金管理中心指定的制式委托书(委托书需要由提取申请人单位加盖公章)。

　　提取申请人所属小区或楼栋若进行集中供热设施改造，首户办理时应提供由施工单位和小区物业公司或业主委员会等签订的协议书，其他申请人在办理该业务时，无须再提供该协议书。(若施工单位已向市住房公积金管理中心备案，提取申请人无须提供本项材料)

　　●个性材料

　　自住住房内供气设施改造(安装)的，应提供由燃气公司开具的、显示该套住宅产权(人)信息的个人支付费用发票。

　　自住住房内供热设施集中改造(安装)的，应提供由热力公司开具的、显示该套住宅产权(人)信息的个人支付费用发票。

　　●认定时间

　　申办材料的认定时间为2020年1月1日至2025年12月31日。

　　该办法自发布之日起施行，有效期至2025年12月31日。目前，该办法正在走相关程序，近期将公布实施。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 王珂）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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