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洛阳各校教职员工本周起每周进行两次核酸检测
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 08:58

　　昨日，我市发布《关于进一步提升疫情防控效能的通知》(简称《通知》)。当前，我市疫情防控进入紧急状态，各驻洛高校、县区教体局、市直各公办及民办学校加强值班值守；自本周起，各校所有教职员工每周进行两次核酸检测，学生每周抽检10%，确保所有学生每两个月检测一遍。

　　【关键词】加强管控

　　《通知》要求，各驻洛高校、县区教体局、市直各公办及民办学校要根据省、市疫情防控会议有关精神，进一步提升全市教育系统疫情防控效果、防控能力，坚持科学精准防疫，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

　　19日、20日，我市将继续加强校园封闭管理，所有寄宿制学校(含高校、职业学校、民办学校)不放假，学生在校封闭管理；提倡非寄宿制学校师生在学校继续管理，确需休息时要坚持学校、家庭“两点一线”“非必要不外出”“非必要不聚集”。

　　【关键词】特殊人群

　　学生共同生活人有居家隔离、集中隔离、被判定为密接人员、次密接人员且与学生有过接触的，应立即上报学校，学生在疫情风险排除前暂不返校，返校时须持24小时内核酸检测阴性证明。

　　各校所有教职员工(含进入学校的临时工作人员)近7天内有出市经历的，应立即向学校报告，及时进行核酸检测。凡学生或教职员工共同居住人有居家隔离的，学生及教职员工也要进行居家隔离，暂不返校。

　　【关键词】加强检测

　　各校所有教职员工(含在校工作的聘用人员，如：门卫、厨师、生活老师等)，从本周起每周进行两次核酸检测。

　　师生员工共同居住人或经常接触人员有涉疫地区旅居史的，或外出乘坐交通工具有涉疫人员的，应立即进行核酸检测(三天两检，两次核酸检测应间隔24小时)。

　　学校师生员工外出离市或因病离校的，返校时须进行核酸检测(三天两检，两次核酸检测应间隔24小时)，须持核酸检测阴性证明方可返校。

　　学生每周抽检10%，确保所有学生每两个月检测一遍。

　　各校要做好全员核酸检测预案，所有人员要详细编组、提前录入信息、事先做好分工，一旦组织全员核酸检测，要做到精准、有序、快速、安全。

　　【关键词】应急准备

　　《通知》强调，当前我市已进入疫情防控紧急状态，所有单位、学校要加强值班值守，保证24小时通信畅通，保证及时上情下达、下情上达；对因失职、失责导致疫情失控的，将立即依纪依规查处，严肃问责。

　　封闭管理期间，各校要保证师生生活平稳有序，做好生活必需品供应，合理安排各种文体活动；帮助师生做好心理疏导，暂时管控是为了将来更好、自由地学习生活，封控结束后可合理安排调休。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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