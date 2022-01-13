洛阳各校教职员工本周起每周进行两次核酸检测

昨日，我市发布《关于进一步提升疫情防控效能的通知》。当前，我市疫情防控进入紧急状态，各驻洛高校、县区教体局、市直各公办及民办学校加强值班值守；自本周起，各校所有教职员工每周进行两次核酸检测，学生每周抽检10%，确保所有学生每两个月检测一遍。

昨日，我市发布《关于进一步提升疫情防控效能的通知》(简称《通知》)。当前，我市疫情防控进入紧急状态，各驻洛高校、县区教体局、市直各公办及民办学校加强值班值守；自本周起，各校所有教职员工每周进行两次核酸检测，学生每周抽检10%，确保所有学生每两个月检测一遍。

【关键词】加强管控

《通知》要求，各驻洛高校、县区教体局、市直各公办及民办学校要根据省、市疫情防控会议有关精神，进一步提升全市教育系统疫情防控效果、防控能力，坚持科学精准防疫，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

19日、20日，我市将继续加强校园封闭管理，所有寄宿制学校(含高校、职业学校、民办学校)不放假，学生在校封闭管理；提倡非寄宿制学校师生在学校继续管理，确需休息时要坚持学校、家庭“两点一线”“非必要不外出”“非必要不聚集”。

【关键词】特殊人群

学生共同生活人有居家隔离、集中隔离、被判定为密接人员、次密接人员且与学生有过接触的，应立即上报学校，学生在疫情风险排除前暂不返校，返校时须持24小时内核酸检测阴性证明。

各校所有教职员工(含进入学校的临时工作人员)近7天内有出市经历的，应立即向学校报告，及时进行核酸检测。凡学生或教职员工共同居住人有居家隔离的，学生及教职员工也要进行居家隔离，暂不返校。

【关键词】加强检测

各校所有教职员工(含在校工作的聘用人员，如：门卫、厨师、生活老师等)，从本周起每周进行两次核酸检测。

师生员工共同居住人或经常接触人员有涉疫地区旅居史的，或外出乘坐交通工具有涉疫人员的，应立即进行核酸检测(三天两检，两次核酸检测应间隔24小时)。

学校师生员工外出离市或因病离校的，返校时须进行核酸检测(三天两检，两次核酸检测应间隔24小时)，须持核酸检测阴性证明方可返校。

学生每周抽检10%，确保所有学生每两个月检测一遍。

各校要做好全员核酸检测预案，所有人员要详细编组、提前录入信息、事先做好分工，一旦组织全员核酸检测，要做到精准、有序、快速、安全。

【关键词】应急准备

《通知》强调，当前我市已进入疫情防控紧急状态，所有单位、学校要加强值班值守，保证24小时通信畅通，保证及时上情下达、下情上达；对因失职、失责导致疫情失控的，将立即依纪依规查处，严肃问责。

封闭管理期间，各校要保证师生生活平稳有序，做好生活必需品供应，合理安排各种文体活动；帮助师生做好心理疏导，暂时管控是为了将来更好、自由地学习生活，封控结束后可合理安排调休。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳）