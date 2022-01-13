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全国人大调研组莅洛调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 08:47

　　17日至18日，全国人大宪法和法律委员会副主任委员王宁带领调研组莅洛调研，就修改《中华人民共和国突发事件应对法》征求意见建议。

　　调研组首先来到国有栾川县林场，实地察看森林防火工作开展、物资储备等情况，详细了解智慧森林防火体系建设等，提出要坚持早发现、早预警、早处置，持续推进智慧森林防火视频监测项目建设，加快实现从“人防”向“技防”转变，切实提高森林防火工作效率。

　　在洛阳栾川钼业集团股份有限公司，调研组认真听取安全生产、应急救援工作等汇报，详细询问应急救援体系建设、应急设施完善提升、员工安全教育培训等情况。调研组指出，要进一步提高政治站位，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，统筹好发展和安全，攻坚克难、标本兼治，着力实现安全管控关口前移，科学研判重大安全风险隐患，切实加强现场管理和安全生产标准化建设，加快推进信息化智能化建设，着力防范重大安全风险，着力夯实安全基础。

　　在中信重工机械股份有限公司，调研组实地察看企业自主研发的消防机器人、巡检机器人、特种作业机器人等应急救援装备，详细了解特种机器人对增强救援安全性、减少人员伤亡的重要意义。调研组对我市相关应急管理工作表示认可，表示将认真吸纳各方面意见建议，从理顺应急管理体制、加强应急管理体系和能力建设、健全应急保障制度、保障社会各主体合法权益等方面，加紧修改完善《中华人民共和国突发事件应对法》，为科学有效应对各类突发事件提供坚实法治保障。

　　全国人大常委会法工委副主任武增，应急管理部副部长刘伟，省人大常委会法工委副主任刘新荣，省应急管理厅副厅长陈海峰，市领导吴中阳、孙延文、刘冠瑜参加调研活动。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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