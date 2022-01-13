18日上午，全市金融工作座谈会召开，贯彻中央和省委、市委经济工作会议及市人代会精神，对标“建强副中心、形成增长极”目标定位，研究分析新形势下如何更好发挥金融支撑发展作用。市长徐衣显出席会议并讲话，强调要研判新阶段，贯彻新理念，抢抓新机遇，树牢利益共同体理念，实现政银企合作共赢，构建更具市场活力和竞争力的现代金融体系，为洛阳高质量发展提供有力支撑，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显在全市金融工作座谈会上强调

适应新阶段贯彻新理念构建现代化金融体系

为建强副中心形成增长极提供坚强金融支撑

18日上午，全市金融工作座谈会召开，贯彻中央和省委、市委经济工作会议及市人代会精神，对标“建强副中心、形成增长极”目标定位，研究分析新形势下如何更好发挥金融支撑发展作用。市长徐衣显出席会议并讲话，强调要研判新阶段，贯彻新理念，抢抓新机遇，树牢利益共同体理念，实现政银企合作共赢，构建更具市场活力和竞争力的现代金融体系，为洛阳高质量发展提供有力支撑，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

座谈会上，市金融工作局和部分驻洛银行机构、基金公司等负责同志先后发言，徐衣显认真听取意见建议，与大家深入交流，总结了近年来洛阳金融业发展取得的成绩，肯定了驻洛金融机构对地方经济社会发展的重要作用。就推动金融业持续健康发展、强化市场化基金运作、提高服务实体经济质效，徐衣显强调，一要主动适应新阶段，深入贯彻新理念。坚持创新引领，适应产业发展投资模式转型方向，结合洛阳实际，紧盯风口产业，注重长短结合，以市场化、多元化投资手段推动洛阳金融业高质量发展。二要强化“雪中送炭”，服务实体经济发展。完善激励机制，引导银行机构对接中心工作，聚焦科技创新能力提升、制造业“三大改造”、高成长性企业提质倍增三大行动，服务好风口产业；聚焦“万人助万企”活动和“个转企、小升规、规改股、股上市、企转新”行动，服务好市场主体；聚焦“三个一批”活动，构建“系统规划—筛选项目—培育主体—完善条件—实现融资”的系统高效融资服务链条，服务好重大项目；聚焦伏牛生态经济、乡村特色经济等，服务好乡村振兴，助力破解城乡二元结构；聚焦群众“急难愁盼”问题，服务好民生事业。三要培育资本市场，大力推进企业上市。把企业上市作为一件大事来抓，抢抓改革机遇期，把握行业风口期，强化资源库建设，量化保姆式培育，细化全周期服务，积极对接多层次资本市场，抓好“四板”挂牌，倒逼规范管理，提升市场意识，助力加速上市。四要突出基金运作，改革产投创新体制。坚持“信用为基、服务为本”，实施“基金入洛”工程，加强政府性基金管理，加大市场化基金引入，完善操作性政策指南，培育专业化管理团队，实施常态化路演对接，撬动社会资本、金融资本尽快落地。五要注重产城融合，提高城市运营水平。瞄准城市有机更新、老旧小区改造等重点领域，探索政银企合作新模式，满足城市建设综合金融需求，为高水平、市场化城市运营提供高质量金融服务。六要坚决守住底线，有效防范化解风险。抱团取暖、分类施策，健全金融监管、风险内控、处置协调机制，落实属地责任、主体责任、监管责任，防范行业风险，化解企业风险，治理金融乱象，坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线。七要完善体制机制，持续优化金融生态。建立例会制度，列出事项清单，加强交流对接。完善支持政策，联动联审联批，提高工作效率。搭建线上线下综合金融服务平台，完善项目库，分层次对接，增强针对性、有效性。引进培育人才，深化交流合作，壮大人才“蓄水池”。稳定市场秩序，依法打击恶意逃废债。加强信用建设，政府新承诺事项全部兑现，健全社会信用体系。完善考核机制，挂钩实际效益对金融机构考评，对政府引导基金实行总体考评。

李新建参加座谈会。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)