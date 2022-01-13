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洛阳城市区商品房小区私搭乱建拆除超六成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.19 08:41

　　18日，我市第三次开展城市区商品房小区私搭乱建专项整治现场督导，市政府督导组先后前往各城市区，深入存在私搭乱建建(构)筑物的小区，查看整改拆除情况。

　　在开元路街道银润中央广场小区里，记者看到，多家住户在楼顶加装的阳光房已经完成拆除。对于极少数还未完成拆除的住户，该街道办工作人员将继续入户讲解政策，做通住户思想工作。

　　在此次督导现场，除了之前存在的钢构大棚、阳光房等私搭乱建建(构)筑物，还发现了私搭乱建的停车场、地下室等。在西工区和富名苑小区里，由物业搭建的停车场已经完成拆除，工作人员正在清理建筑垃圾。(右图)据悉，此处搭建的停车场不仅占用了消防通道，存在安全隐患，还占用了住户的公共活动空间，导致出行拥堵，给住户生活带来不便。下一步，将对拆除后的公共空间进行统一规划，设计专门的停车区域及休闲空间。

　　截至16日晚，我市城市区商品房小区私搭乱建专项整治进展顺利，拆除率达65%。

　　下一步，全市将持续加大私搭乱建整改拆除力度，将每处私搭乱建精确到点位，责任落实到个人，确保“无死角，不遗漏”。对于已经完成拆除的区域，有关部门将及时督导检查，确保拆除到位，避免出现漏网之鱼。有关部门还将着重做好拆后利用工作，坚持便民惠民原则，通过规划建设停车场、充电桩、休闲场所，以及重新绿化等，为居民创造更加优美、更加便利的生活环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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