洛平：努力做大优质教育的“蛋糕”

今年6月底前全部实质性动工，明年9月具备招生条件！我市城市区首批8所高中迁建工作敲定最新“时间表”。国内一流、超前规划、书院主题、传承文化，单校占地不低于150亩、生均占地不低于33平方米，这样的字眼，勾勒出一所所现代化高中的模样，激起了洛阳人对优质教育资源的热望。

今年6月底前全部实质性动工，明年9月具备招生条件！我市城市区首批8所高中迁建工作敲定最新“时间表”。国内一流、超前规划、书院主题、传承文化，单校占地不低于150亩、生均占地不低于33平方米，这样的字眼，勾勒出一所所现代化高中的模样，激起了洛阳人对优质教育资源的热望。

有人说，一个地方发展怎样看教育，一座城市希望如何看学校。这些年，洛阳城市在长大，人口在增加，但面对孩子“上好学”的需要，还有多少家长愁眉苦脸，还有多少家庭一筹莫展。办学空间小，优质高中少，这背后，有教育总量供应的不充分，有教育资源分配的不均衡，也有教育布局结构的不合理，而由此衍生的择校热等诸多教育痛点与难点，一再撩拨着社会最敏感的神经。毋庸讳言，洛阳教育虽有进步，但还跟不上城市生长的步伐，还跟不上人民群众的期待，这笔账，不仅要还上，而且必须还好！

百年大计，教育为本。聚焦人民群众的殷切期盼和洛阳发展的现实需要，市委把建设一批特色鲜明的现代化高中作为“十件大事”来抓，作为当前推动洛阳教育发展最紧迫、最关键的重大工程强力推进，就是为补上教育资源布局欠账、提高学校发展水平创造良好条件。采取“百年名校”的标准，把一流高中建设好，把办学空间腾挪开，持续做大优质教育的“蛋糕”，洛阳教育才能承载更多家庭的希望，撑起重振辉煌的梦想。（洛平）