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新方案印发！洛阳将分三阶段全面建成璀璨的大运河文化带
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.18 20:08

　　18日，记者从洛阳市文物局获悉，《洛阳市大运河文化遗产保护传承实施方案》(以下简称《方案》)日前印发，《方案》提出，到2050年，洛阳市将全面建成璀璨的大运河文化带。

在建的隋唐大运河文化博物馆

　　根据《方案》，洛阳市将按照科学规划、突出保护，古为今用、强化传承，合理利用、惠及民生的基本原则，结合“一带、两轴、两园、多点”空间布局，根据“运河源头、隋唐胜迹”目标定位，优化形成一带描绘文化盛景、两轴拓展山城空间、两园发挥核心引领、多点彰显特色底蕴的空间布局，实现遗产保护、文化教育、旅游观光、休闲娱乐、科学研究、融合使用等功能有机结合，形成整体保护与活化利用、协调发展协同推进的良好势态。

　　《方案》实施范围覆盖洛阳全域，分为核心区和拓展区。核心区是指孕育形成大运河文化的主要空间，即大运河主河道流经的涧西区、洛龙区、西工区、老城区、瀍河区、伊滨区和偃师区，拓展区为核心区之外的洛阳市域。

隋唐大运河文化博物馆内部壁画施工中

　　《方案》提出，洛阳市将分三个阶段全面建成璀璨的大运河文化带——

　　2021至2025年，全面梳理大运河沿线文化遗产资源，持续推进各类文化遗产保护工作，构建体现大运河遗产价值、富有洛阳特色的展藏体系，实现大运河文化遗产全面保护传承。

　　2026至2035年，深入挖掘各类遗产的历史价值、文物价值、当代价值和时代精神，建成以大运河文物和非物质文化遗产为主体，以农业、工业、历史建筑、传统村落等相关遗产为支撑的现代化保护和展示弘扬体系，实现大运河文化遗产的系统保护传承，初步形成“运河源头、隋唐胜迹”洛阳片区的空间布局。

　　2035至2050年，大运河文化遗产的保护传承水平全面提升，形成体系完整、特色鲜明、运营高效的保护传承利用体制，全面建成璀璨的大运河文化带。

　　根据《方案》，洛阳市将全面推进二里头遗址申报世界文化遗产工作，继续高质量建设“东方博物馆之都”，争创国家文物保护利用示范区，通过开展“大运河重要遗址遗迹资源梳理与考古工程”“大运河及沿线遗产保护工程”“完善大运河主题系列博物馆”“加快博物馆数字化建设”“打造大运河遗产线路”“加强非物质文化遗产资源梳理”等重点工作，着力打造隋唐大运河文化博物馆、隋唐大运河国家文化公园、汉魏洛阳城遗址博物馆、黄河流域非物质文化遗产保护展示中心、运河遗产研学工程等重点项目，将大运河洛阳段打造成为继往开来的灿烂文化带、碧水青山的绿色生态带、古韵今风的精品旅游带，巩固提升洛阳运河中心城市地位，构建具有全球影响力的文化空间。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 曹薇薇 刘秋杰 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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