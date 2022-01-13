每人5000元扶持资金！今年我市将扶持100名残疾人自主创业

“师傅，您的颈椎不太好啊，平时要多运动，可以打打羽毛球。”18日，记者在位于洛阳市伊滨区庞村镇掘山社区的一家中医推拿馆内，见到盲人按摩师薛建民，他一边帮市民按摩，一边讲授保健小知识。

“师傅，您的颈椎不太好啊，平时要多运动，可以打打羽毛球。”18日，记者在位于洛阳市伊滨区庞村镇掘山社区的一家中医推拿馆内，见到盲人按摩师薛建民，他一边帮市民按摩，一边讲授保健小知识。

以前薛建民一家的生活非常拮据，孩子上大学，妻子为智力残疾人，家庭生活的重担全压在他一人身上。2017年，薛建民学习了盲人按摩，并考取了按摩师资格证书。经过学习及实操，2017年，他自己开始经营中医推拿馆，因此他的日子也有了改观。

“经营了这家推拿馆后不仅日子有奔头，还让我有了成就感。”薛建民说，开店之初他享受了残疾人自主创业扶持资金5000元。如今，他月收入4000元，日子也越来越好。

今年，我市大力推进“人人持证 技能洛阳”专项职业技能培训，帮助有劳动能力和就业意愿的残疾人通过技能培训，实现就业增收。

“持专项职业能力或职业技术证书的残疾人，可通过多种途径实现就业。”洛阳市残联相关负责人说，参加残联等部门组织的招聘会达成求职意向后可自主择业；通过残疾人就业创业网络服务平台，为残疾人线上招聘和线下应聘提供桥梁；通过快速筛选，推荐合适的残疾人给用人单位。

哪些人享受扶持？有哪些扶持政策？洛阳市残联负责人进一步解答。

在就业年龄段内，具有洛阳市户籍且持有中华人民共和国残疾人证(第二代)，从事网店经营、盲人按摩、农村种植养殖、加工业和其他自主创业方面的残疾人，我市每年选择扶持100人，每人给予5000元自主创业扶持资金。

说起未来，薛建民打算扩大经营，吸纳残疾人按摩师，带动残疾人就业。“听说今年洛阳开展‘人人持证 技能洛阳’的培训班，我还要到培训班去‘掐尖’呢！”薛建民信心满满地说。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 董雪 田艳旭 杨润颖 文/图）