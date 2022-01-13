洛阳这门课程入选河南省年度研学精品课

18日，记者获悉，2021年河南省研学实践教育精品课程名单日前公布，全省共9门研学课程入选，二里头夏都遗址博物馆的《研读夏都文化走进第一王朝》课程榜上有名。 18日，记者获悉，2021年河南省研学实践教育精品课程名单日前公布，全省共9门研学课程入选，二里头夏都遗址博物馆的《研读夏都文化走进第一王朝》课程榜上有名。 为扎实推进中小学生研学实践教育工作，去年，河南省教育厅、河南省文化和旅游厅、河南省文物局联合在全省启动研学实践教育精品课程征集活动。在课程征集过程中，相关单位围绕“红色研学”“文字研学”“古都研学”“黄河研学”四大研学实践教育精品线路，以及优秀传统文化、革命传统教育、国情教育、国防科工、自然生态等类型积极申报。经专家评审、公示等程序，最终评选出9门课程为2021年度河南省研学实践教育精品课程。 二里头夏都遗址博物馆的《研读夏都文化走进第一王朝》研学课程紧密结合中小学生学校教育，立足早期中国文明研究，运用先进教育理念，充分激发学生研学兴趣，寓教于乐、寓教于学。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)