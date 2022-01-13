全市检察机关召开“杨来法”式检察联络员制度推进会

3月17日，全市检察机关“杨来法”式检察联络员制度推进会在栾川伏牛山乡村振兴人才教育基地召开，会议总结了“杨来法”式检察联络员制度在洛阳的实践经验，对该项制度进一步完善提升、更好服务保障乡村振兴战略、更优联系服务群众提供了方法路径，具有深远的指导意义。市检察院党组副书记、副检察长樊立兵参会并作讲话，优秀检察联络员代表及各基层院有关负责人参加会议。

3月17日，全市检察机关“杨来法”式检察联络员制度推进会在栾川伏牛山乡村振兴人才教育基地召开，会议总结了“杨来法”式检察联络员制度在洛阳的实践经验，对该项制度进一步完善提升、更好服务保障乡村振兴战略、更优联系服务群众提供了方法路径，具有深远的指导意义。市检察院党组副书记、副检察长樊立兵参会并作讲话，优秀检察联络员代表及各基层院有关负责人参加会议。

樊立兵一行首先来到栾川县庙子镇参观了“杨来法”式涉农检察联络站，听取了优秀检察联络员王六娥的经验介绍。随后，他们到陶湾镇协心村参观了村级涉农检察联络站和当地利用涉农检察联络制度助推乡村振兴战略的实践成果。

会议对全市优秀联络员进行了表彰，并颁发了荣誉证书。栾川县检察院就深入开展“杨来法”式涉农检察联络员制度，进行了发言。牛鸿儒、郭天福、金相超等检察联络员代表围绕自身履职情况、如何提升履职质效、对检察机关的意见建议等内容进行了发言。

会议指出，市检察院探索实施的“杨来法”式涉农检察联络员制度，是对新形势下检察机关践行群众路线、做好群众工作、办好为民实事的有益探索，也为深入推进能力作风建设年活动、推动检察工作高质量发展提供了切入点、着力点。

会议要求，要站在服务乡村振兴、服务社会治理的高度认真思考，通过检察联络员这个纽带，更好解决群众身边的操心事烦心事揪心事，撬动服务乡村振兴这一“大工程”。要加强联络，深入基层一线，积极沟通交流，注重与“四官”服务进村(社区)活动的衔接，以服务活动为契机，进一步密切与检察联络员的联系，广泛收集社情民意并认真办理反馈，把联络工作融于日常。要注重分析，对于检察联络员反映的意见建议、问题线索，要进行深度的分析研判，从中挖掘深层次问题，更好发挥社情民意服务基层社会治理、助力检察司法办案的作用。要注重树立典型，每个单位要重点培养3至5名履职能力强、群众口碑好、工作成效突出的检察联络员，增强联络员的荣誉感、归属感，以点带面，推动联络员整体履职水平提升。