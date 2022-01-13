市检察院召开文明创建工作部署会

“创建文明单位，既是加强精神文明建设的重要载体，也是做好新时代各项检察工作的‘助推器’，事关单位荣誉、干警切身利益，市院机关全体干警要坚决扛牢责任、细化措施，确保文明创建工作取得实效……”3月17日，洛阳市人民检察院召开文明创建工作部署会，市检察院党组书记、检察长吴志军参加会议并讲话。

“创建文明单位，既是加强精神文明建设的重要载体，也是做好新时代各项检察工作的‘助推器’，事关单位荣誉、干警切身利益，市院机关全体干警要坚决扛牢责任、细化措施，确保文明创建工作取得实效……”3月17日，洛阳市人民检察院召开文明创建工作部署会，市检察院党组书记、检察长吴志军参加会议并讲话。

会议指出，开展文明单位创建工作，能进一步规范单位管理，优化人文环境，营造文明氛围，提高检察干警的政治素质、法律素养、道德水准和业务能力，强化检察干警以民为本、服务大局、诚信友善、文明有礼的意识，为推动检察工作高质量发展、助力“建强副中心、形成增长极”聚合力、添动力、提效力。全体干警要充分认识创建的必要性、可行性、紧迫性、艰巨性，自觉把创建工作作为全院工作的重中之重，以决战决胜姿态奋力冲刺，确保以最好成绩通过省、市文明办的考核验收。

会议要求，要切实提升站位，坚持政治标准，强化政治担当。文明单位创建是提升单位综合实力和整体形象的集中体现，要以文明创建为抓手，全面加强政治建设、制度建设、素能提升，引领检察工作高质量发展。各部门要全力配合、凝神聚气，形成工作合力，创造性地开展文明创建工作。要把文明创建工作纳入年度重点督办事项，及时跟进掌握工作开展情况，并定期进行督导检查。要坚决扛牢责任、细化措施，齐心协力、共同参与，确保文明创建工作落到实处。

会议解读了文明创建工作方案，并对下一步文明创建工作进行再动员、再部署。

市检察院党组成员、政治部主任郑卫国主持会议。市检察院党组成员、机关各部门负责人参加会议。