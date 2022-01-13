洛阳中心城区两条公交线路调整

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，22日至25日，春都路进行提升改造，届时围挡施工，途经此地的18路、19路公交线路进行调整。

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，22日至25日，春都路进行提升改造，届时围挡施工，途经此地的18路、19路公交线路进行调整。

春都路的龙光路至国花路段围挡分两个区间实施：一区间为嘉豫门大街至龙光路段，围挡时间为22日至23日；二区间为嘉豫门大街至国花路段，围挡时间为24日至25日。18路、19路公交因此分两个阶段进行线路调整：

第一阶段：22日至23日，18路、19路分别从春都路东口、中州东路公交停车场出发，沿原线路行至春都路陇海路口，改走陇海路、瀍涧大道、英雄路、春都路，之后恢复原线；取消春都路含嘉仓口街站、春都路龙光路口站、春都路烧沟村路口站、烧沟西站、春都路东道口东站、春都路东道口站、春都路苗南路口站、春都路道口巷口站；回程线路与去程线路一致。

第二阶段：24日至25日，18路、19路分别从春都路东口、中州东路公交停车场出发，沿原线路行至春都路定鼎大道口，改走定鼎大道、瀍涧大道、国花路，之后恢复原线；取消春都路东道口东站、春都路东道口站、春都路苗南路口站、春都路道口巷口站、春都路英雄路口站、春都路国花路口站；回程线路与去程线路一致。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）（公交集团供图）