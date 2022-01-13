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河南省人民检察院副检察长薛长义带领第一巡回检察组入驻豫西监狱开展交叉巡回检察
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 洛阳检察 2022.03.21 15:01

　　为保证国家法律在刑罚执行活动中正确实施，维护监管秩序稳定，3月7日，河南省人民检察院党组成员、副检察长、第一巡回检察组组长薛长义带领巡回检察组正式入驻豫西监狱开展交叉巡回检察，并召开动员大会。

　　河南省司法厅党委委员、河南省监狱管理局党委书记、局长石英，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军等人出席会议。

　　会上，薛长义就做好交叉巡回检察提出三点意见，一要提升站位，深刻认识对监狱开展巡回检察的重大意义。要从司法为民的高度认识巡回检察工作；要从落实总体国家安全观的高度认识巡回检察工作；要从提升国家治理体系，治理能力现代化的高度认识巡回检察工作。二要聚焦质效，全面落实巡回检察各项要求。突出巡回检察重点，着力解决深层次问题。坚持三个导向，提升监督质效。严守工作纪律，确保办案及监管场所安全。三要加强协作，营造双赢共赢多赢的工作效果。
[ 责任编辑：卢佳芳 ]
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