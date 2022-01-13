市检察院召开全市检察机关重罪条线业务分析推进会

为认真贯彻高检院、省院“十五检”以及全市检察长会议精神，严格落实市院党组对重罪业务工作的指示和要求，进一步加强和完善重罪检察工作，近日，市检察院第二检察部召开重罪条线业务分析推进会。市检察院党组副书记、副检察长樊立兵参会。

为认真贯彻高检院、省院“十五检”以及全市检察长会议精神，严格落实市院党组对重罪业务工作的指示和要求，进一步加强和完善重罪检察工作，近日，市检察院第二检察部召开重罪条线业务分析推进会。市检察院党组副书记、副检察长樊立兵参会。

会上，第二检察部负责人魏华伟首先对2021年审查逮捕、审查起诉、认罪认罚、重罪案件“案-件比”、审判监督五项重罪业务工作的数据进行全面梳理，分析通报目前存在的问题，并提出相关工作要求，同时对2022年重罪业务工作进行安排部署。随后，魏华伟通报了在办理危害公共安全案件中实行同步加强社会治理制度、贯彻落实“七号检察建议”、跟进督促“四号检察建议”落实常态化三项积极融入社会治理的工作开展情况，并提出相关要求。对关于如何进行典型案例的培育魏华伟提出三点要求，一是要提高重视，增强培育意识；二是要加强学习，学习最高检发布的典型案件；三是要捕捉热点，提前培育。

樊立兵强调，要严格落实全市检察长会议精神，思路要清、任务要明、措施要实、标准要高、效果要好；要注重数据的分析研判，及时发现问题短板，重点改进；要担当尽责，对于所有涉政类案件全部要求提前介入，分析研判案件风险点，及时向上级院汇报备案。强化危害公共安全犯罪案件的办理，依法打击严重危害公共安全犯罪；要充分发挥检察职能作用，防范化解重大风险，对“民转刑”极端恶性案件深入调研的基础上，把握发案规律，找准隐患症结，注重化解矛盾纠纷、修复受损的社会关系，将办案与防范重大风险融为一体；要认真贯彻落实“四号检察建议”、“七号检察建议”，前期经过排查整治，下一步就要重点预防，通过智能化手段实施监督管理，减少问题的发生；要制发检察建议促进诉源治理，在办理重罪案件过程中，做到“见微知著”，深入剖析社会治理的深层次问题，提出针对性预判、预防措施，把诉源治理工作做深做实，做好执法办案的后半篇文章。