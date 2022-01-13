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洛阳市人民检察院召开2022年市院机关党建工作暨“能力作风建设年”活动推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 洛阳检察 2022.03.21 15:01

　　3月17日，洛阳市人民检察院召开2022年市院机关党建工作暨“能力作风建设年”活动推进会。市检察院党组书记、检察长吴志军参加会议并讲话。市检察院党组成员、政治部主任郑卫国主持会议。

    会议解读了2022年市院机关党建工作要点，通报了“能力作风建设年”活动开展情况，对党建工作、“能力作风建设年”活动进行安排部署。

    会议强调，要提高政治站位。党建工作是所有检察工作的基础，面对检察机关新格局、新形势、新任务，党建工作必须与时俱进、开拓创新，把讲政治、抓党建和强业务融为一体，抓实抓好。要深刻认识开展“能力作风建设年”活动的重要意义，真正把思想和行动统一到省委、市委和省院部署要求上来，切实增强高标准、高质量开展“能力作风建设年”活动的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

    要压实工作责任。要坚决扛牢责任、细化措施，确保各项工作落到实处。要充分发挥组织协调作用，加强沟通协调，进一步提高“能力作风建设年”活动质量。要坚持能动司法，聚焦工作合力，更好地推进工作。要善于引导干警参与工作，提高干警的主动性、积极性和创造性，以“师带徒”做好传帮带，不断提升干警业务能力水平，促进各项检察工作全面协调发展。

　　要加强统筹安排。要学会抓住重点、统筹谋划、统筹部署、统筹推进，加大党建工作、“能力作风建设年”活动与各项检察工作的深度“融合”，实现以重点突破带动全局发展。要以党的政治建设为统领，以“能力作风建设年”活动为契机，全面加强政治建设、制度建设、素能提升，以活动促工作、以工作促活动，统筹部署、一体推进，不断提升整体工作质效。

　　要注重工作实效。要实事求是、脚踏实地地贯彻落实好各项工作，不搞形式主义，不做表面文章，切实把工作抓实抓好抓到位。要坚持质效为重，坚决改变以数量为王的考评思路。要坚持问题导向、目标导向、效果导向，抓好各项工作落实。要定期进行督导检查，及时跟进掌握工作开展情况。要营造躬身入局、担当作为的浓厚氛围，把各项工作做实做优，推动洛阳检察工作再上新台阶。

　　市检察院党组成员、机关各部门负责人参加会议。
[ 责任编辑：卢佳芳 ]
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