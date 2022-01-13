洛阳前2个月进口同比增长190.7% 增速位居全省第一

17日，记者从洛阳海关获悉，今年前2个月，洛阳市进出口总值为34.9亿元人民币，同比增长53%。其中，进口同比增长190.7%，出口同比增长31.5%，进口增速位居全省第一。

17日，记者从洛阳海关获悉，今年前2个月，洛阳市进出口总值为34.9亿元人民币，同比增长53%。其中，进口同比增长190.7%，出口同比增长31.5%，进口增速位居全省第一。 17日，记者从洛阳海关获悉，今年前2个月，洛阳市进出口总值为34.9亿元人民币，同比增长53%。其中，进口同比增长190.7%，出口同比增长31.5%，进口增速位居全省第一。 在贸易方式上，一般贸易进出口增长明显。前2个月，洛阳市一般贸易进出口33.8亿元，同比增长56.4%；加工贸易进出口1亿元，同比增长15.3%。 在贸易主体上，民营企业增速领先。前2个月，洛阳市民营企业进出口27.2亿元，同比增长74.6%；国有企业进出口6.7亿元，同比增长20%。 在贸易产品上，机电产品、高新技术产品成为出口主力。前2个月，洛阳市第一大出口商品——机电产品实现出口10.5亿元，同比增长16.8%；同期，高新技术产品出口3.9亿元，同比增长49.8%，其中材料技术产品出口3.2亿元，同比增长66.5%。 其他燃料油、铌铁和轻循环油是洛阳市主要进口商品。洛阳市前2个月进口其他燃料油3.3亿元、轻循环油1.4亿元，去年同期无进口；进口铌铁2.1亿元，同比增长200.4%。 在贸易伙伴上，洛阳市开拓“一带一路”市场成果丰硕，前2个月对“一带一路”沿线国家进出口16.8亿元，同比增长69.7%。 面对主要贸易伙伴，前2个月，洛阳市对东盟进出口11.1亿元，同比增长126.1%，其中对马来西亚进出口5.1亿元，同比增长13倍；对巴西进出口2.5亿元，同比增长109%；对刚果(金)进出口1.6亿元，同比增长336.2%。 此外，今年以来，随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效，前2个月，洛阳海关共签发RCEP原产地证书81份，推动超过3600万元出口商品享受自由贸易政策红利，出口目的国主要为日本、澳大利亚，主要享惠出口产品为铝箔、棕刚玉、陶粒砂等，加速促进洛阳市高水平开放、高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 刘梦妍）