养老金没收到？快看看是不是忘记进行领取社会保险待遇资格认证

近日，家住老城区、82岁的石先生通过洛阳日报报业集团新闻热钱66778866反映，自己的社保卡“停用”好几个月了，去年年底至今的养老金未能领取。这是咋回事儿？

近日，家住老城区、82岁的石先生通过洛阳日报报业集团新闻热钱66778866反映，自己的社保卡“停用”好几个月了，去年年底至今的养老金未能领取。这是咋回事儿？

记者联系石先生得知，前不久，他曾持社保卡到所属银行咨询，工作人员说社保卡功能正常。随后，记者经多方了解发现，原来石先生未及时进行领取社会保险待遇资格认证。

如果您的养老保险待遇也已通过社保卡发放，什么情况下会“卡壳”？记者从有关部门了解到，常见的有两种情况。

常见情况一：未及时进行领取社会保险待遇资格认证

洛阳市社保中心企业职工养老保险科相关负责人提醒，目前，企业、机关事业单位退休人员等每年须至少进行一次领取社会保险待遇资格认证，以保证相关社保待遇的正常领取。一次认证有效期为365天，若逾期未能进行认证，可能影响养老金等社保待遇发放。

为了方便记忆，一般工作人员会建议市民按照身份证上的出生月份进行领取社会保险待遇资格认证。

如何进行认证？目前可通过多种线上渠道，足不出户、简单几步，就能进行领取社会保险待遇资格认证：

●“河南社保”App：扫码下载—注册、登录—进入待遇认证—人脸识别认证(该应用需通过扫描二维码下载，苹果手机暂不支持下载)

(扫码可下载“河南社保”App)

● “豫事办”App：下载安装—注册、登录—身份认证—社保资格认证—采集本人人脸

●支付宝“豫事办”小程序：打开支付宝—搜索进入“豫事办”小程序，注册、登录—社保资格认证—信息核对—选择认证类型—前往认证——采集本人人脸

●互联网自助认证：通过配备摄像头的电脑登录至“河南社会保险中心门户网站”进入待遇认证模块，输入身份证号、姓名、验证码等进行人脸识别认证。

该负责人提醒，上述四种方式既可以为本人认证，也可以为他人认证。其中，首推市民使用“河南社保”App进行资格认证，倡导年轻人为家里的老人下载安装“河南社保”App，协助老年人完成认证，或自己注册登录后，选择“为他人认证”帮助老年人完成认证。

常见情况二：补换社保卡后，未及时进行社保待遇发放账号变更

洛阳市人力资源社会保障电子政务中心相关负责人介绍，部分人员在原社保卡丢失或损坏后，会进行补换卡业务。此时，社保卡的金融账号已经变化，但部分人员补换新卡后未进行金融账户激活，或未将社保卡信息及时反馈给待遇发放部门，也可能影响相关社保待遇的领取。

在此提醒补换卡人员，如您在就近的社银一体化网点进行补换卡，可持本人身份证及新社保卡在此进行金融账户激活，领取企业职工养老保险待遇人员还可在此“一站式”进行社保待遇发放账号变更。领取机关事业养老保险待遇人员可向本单位申请变更发放账号事宜。领取城乡居民养老保险待遇人员可到乡镇(办事处)社保经办窗口申请变更发放账号事宜。(注意：若不能及时进行社保待遇发放账号变更，建议对原社保卡的金融账户做销户处理。)（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）