洛阳部分公路客运班线暂停运营

刚刚，记者从洛阳交运集团获悉，截至18日，全市共有40余条公路客运班线(包括发往市区的城际公交)暂停运营。
刚刚，记者从洛阳交运集团获悉，截至18日，全市共有40余条公路客运班线(包括发往市区的城际公交)暂停运营。
刚刚，记者从洛阳交运集团获悉，截至18日，全市共有40余条公路客运班线(包括发往市区的城际公交)暂停运营。
暂停运营长途班线：洛阳至北京、南京、武汉、晋城、长治、运城、垣曲、淄博、潍坊、临沂、河间、河津、濮阳、南乐、温县、淮阳、密县、郸城、许昌、妙水、淮滨、郏县、商城、栾川、蔡店；洛宁至郑州、西安；宜阳至郑州；横山至义马，新安至郑州、温县；孟津至郑州、平乐、元庄、南达宿，麻屯至光华、李家岭，闫凹至朝阳、跃店
暂停运营城际公交：805路、301路、302路、305路、367路、996路。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 李博 文/图）
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