洛阳26所中小学校被授予全国围棋特色学校

18日下午，洛阳市首批全国围棋特色学校授牌仪式在洛阳市围棋协会举行，全市26所中小学校获授牌。

18日下午，洛阳市首批全国围棋特色学校授牌仪式在洛阳市围棋协会举行，全市26所中小学校获授牌。

洛阳市体育总会有关负责人介绍，日前，中国围棋协会发布通知，确定了第一批全国围棋特色学校(幼儿园)342个、全国少数民族围棋特色学校(幼儿园)4个。其中，栾川县栾川乡第二中心小学等洛阳市的26所学校入选，洛阳在全国围棋特色学校创建活动中成绩显著。

评选全国围棋特色学校旨在贯彻国家“双减”政策，加快校园围棋教育和幼儿园围棋活动标准化进程，促进学校(幼儿园)围棋教育扎实开展。此次入选的全国围棋特色学校(幼儿园)也是校园围棋教育传承的骨干力量。

洛阳市围棋协会有关负责人介绍，作为国内著名的围棋“百段之城”，洛阳培养出包括世界冠军时越在内的一大批优秀围棋人才。截至目前，洛阳拥有41名围棋职业棋手，职业段位总合147段，在全国地级市排名第一。

近年来，洛阳市深入开展围棋进校园活动，推动围棋这项中国传统文化的普及。目前，洛阳有300多所幼儿园和近百所小学开展有围棋课和围棋社团课，培养了一批“全国围棋特色学校”“陈毅爱心围棋教室”“希望围棋教室”“围棋进校园示范学校”，学棋儿童3万多人，每年全市举办4次围棋段级位赛，每次参赛人数超过2000人。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 涂晓洛）