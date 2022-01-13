紧急寻人！您若见到洛阳这位老人，请速与其家人联系

“老人走失两天了，亲戚朋友通过各种途径都找了，到现在还是没线索。”刚刚，洛阳老人曹维的儿子十分焦急地告诉记者。

“老人走失两天了，亲戚朋友通过各种途径都找了，到现在还是没线索。”刚刚，洛阳老人曹维的儿子十分焦急地告诉记者。

曹维老人今年71岁，身高1.6米，16日15时40分从新区勤政苑外出买玻璃，一直未归。当晚，家人已报警，警方调取监控发现，老人从滨河北路与上阳路交叉口向东南方向行进至监控盲区。

曹维老人出走时，头戴深色帽子，上身穿灰色棉衣，骑一辆红色的山地自行车，身上只携带家门钥匙和少量现金，没有带手机等通信工具。老人身体健康，意识清楚，有时容易健忘。

如果您见到这位老人，请速拨打其儿子电话：13693799348。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 实习生 石依然)