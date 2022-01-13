洛阳市“万人助万企”线上服务平台上线运行

18日，洛阳市“万人助万企”线上服务平台正式上线运行。该平台将进一步畅通企业服务渠道，提升服务企业效率，依托大数据精准分析研判企业集中反映的问题，为“万人助万企”活动决策部署提供有力数据支撑。

18日，洛阳市“万人助万企”线上服务平台正式上线运行。该平台将进一步畅通企业服务渠道，提升服务企业效率，依托大数据精准分析研判企业集中反映的问题，为“万人助万企”活动决策部署提供有力数据支撑。

去年，由洛阳市委宣传部指导，洛阳日报报业集团、洛阳市工信局、洛阳市万人助万企活动领导小组办公室、中国移动洛阳分公司主办，洛报集团掌上洛阳客户端承办的“万人助万企 党媒在行动”暨《洛阳造，加油！》5G直播活动，全方位报道了洛阳良好的营商环境，展示了洛阳企业的创新力和核心竞争力。作为此次活动的合作内容之一，洛阳市“万人助万企”活动领导小组办公室委托中国移动洛阳分公司负责开发洛阳市“万人助万企”线上服务平台，助力“万人助万企”活动实现信息化转型，推进全市“万人助万企”活动深入开展。

据悉，该平台主要有电脑网页端和手机App两种模式，平台主要功能包括企业问题直报、问题交办、后台问题数据分析、企业满意度调查、政策新闻宣传等内容，实现企业反映问题“即收即交、即交即办”。

在具体操作中，企业人员可通过电脑登录线上服务平台，或通过手机扫码下载洛阳市“万人助万企”线上服务平台App，注册并完善信息，即可通过平台填报企业反映的各类问题。各问题涉及的相关职能部门在收到问题后，将第一时间通过线上服务平台帮助解决，并定期反馈，确保企业反映问题“件件有着落、事事有回音”。

下一步，洛阳市相关部门还将根据企业需求，不断完善“万人助万企”线上服务平台的功能。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 赵鑫）