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洛阳市城乡居民低保、补助水平及特困人员供养标准继续提高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.18 10:53

　　18日，记者从洛阳市民政局获悉，今年继续提高洛阳市城乡居民最低生活保障标准、补助水平及特困人员供养标准。

　　一、调增幅度

　　(一)城市低保

　　洛阳全市城市居民最低生活保障标准提高到每人每月640元，全市月人均财政补助水平不低于355元。

　　(二)农村低保

　　洛阳全市农村居民最低生活保障标准提高到每人每月420元，全市月人均财政补助水平不低于210元。月人均补助一类400元、二类210元、三类180元。

　　(三)特困人员供养标准

　　特困人员救助供养标准包括基本生活标准和照料护理标准。

　　特困人员基本生活标准：城市特困人员基本生活标准为每人每月832元；农村特困人员基本生活标准为每人每月546元。

　　特困人员照料护理标准暂不调整：

　　A类(完全丧失生活自理能力的特困人员)每人每月800元；

　　B类(部分丧失生活自理能力的特困人员)每人每月320元；

　　C类(具备生活自理能力的特困人员)每人每月80元。

　　二、时间要求

　　(一)提标时间

　　新的财政补助水平和供养标准自2022年1月1日起执行。

　　(二)完成时限

　　2022年4月底前要全面完成城乡低保、特困人员供养标准的提高和资金补发工作。

　　城乡最低生活保障资金和特困人员的供养资金按月发放，每月10日前发放到位。原则上实行社会化发放，按照国库集中支付制度有关规定，通过惠民资金“一卡通”直接支付到救助对象账户。对于集中供养的特困人员，补助资金统一支付到供养服务机构。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董诚 董华武)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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