结业即就业！就业培训助力洛宁女性掌握新技能走上新岗位

近日，女性就业赋能培训项目在洛阳市洛宁县中等职业学校结业。当天一大早，学员王玉芹正在和其他学员讨论结业后的打算。大家各抒己见、信心满满。

“培训结束了，你打算去哪工作？”

“我想留在洛宁，离家比较近，方便照顾家里。”

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近日，女性就业赋能培训项目在洛阳市洛宁县中等职业学校结业。当天一大早，学员王玉芹正在和其他学员讨论结业后的打算。大家各抒己见、信心满满。

信心来源于她们即将拿到婴幼儿照护证书，实现自身就业。

此次培训由中国扶贫基金会主办，采取“定点招生+线下封闭式培训+线上自主学习+就业安置”的模式，实现培训、结业、拿证、上岗一体化。课程涵盖理论、操作、岗前模拟三大模块，并配套实操课程如婴幼儿照护、产妇护理等。洛宁县有50名学员参加了培训，年龄在26岁到48岁之间。

去年年底，培训项目正式启动。由于培训地点在洛宁本地，不少当地女性闻讯而来，甚至有辞去工作前来参加培训的。“我之前在涧口发电站工作，听朋友说起这次培训，便产生了兴趣。”学员张丽平说。

学员杨玲玲说：“培训就在家附近，还免费包吃住。在这里不仅能学到技能，还不影响下午去学校接孩子。”

“培训期间，我们学习了育儿、月嫂、家政等技能培训。”年龄最小的学员王利说，通过学习，自己不仅学到了技能，更对未来的生活充满信心。