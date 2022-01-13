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涧西区中侨绿城社区：拆除私搭乱建 构建美好社区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.18 10:53

　　“靳书记，又去做工作呢？进来喝口水吧？”16日，在洛阳市涧西区中侨绿城社区，住户闫女士一看到社区书记靳沛霖经过自家门前，便热情招呼他进院子里歇歇脚，靳沛霖笑着应下，跟闫女士聊了起来。

　　闫女士今年60多岁，是工厂的退休职工。小区在前期规划时，为一楼住户配备了后院，闫女士与老伴儿都是残障人士，腿脚不便，退休后，小院就成了两人主要活动场所。为了在院子里活动更方便，两人给小院搭了个简易钢构大棚，把小院封闭了起来。

　　《洛阳市城市区商品房小区私搭乱建专项整治方案》规定，利用现有建筑墙体、屋顶等，擅自搭建、加建建(构)筑物，属于私搭乱建行为。在此次摸排过程中，闫女士家的钢构棚被认定为私搭乱建建构物，需要限期拆除。

　　起初，闫女士态度坚决：“凭什么让我们拆，我们不拆！”靳沛霖与社区工作人员上门为闫女士讲解相关政策，告知私搭乱建的危害。“钢构棚已经快十年了，棚顶和钢柱都有老化痕迹，一旦遇上大风大雨的天气，很可能会坍塌。”靳沛霖说。

　　除了入户讲解政策，靳沛霖还跟闫女士聊起了小区规划。该小区今年被纳入老旧小区改造范畴，计划加建停车场、增加公共绿地等，进一步改善小区居住环境。靳沛霖说：“拆除私搭乱建，将被占用的公共空间还给大家，是我们改造的第一步。”

　　一来二去，闫女士和靳沛霖熟络了起来，对小区改造计划也很期待，愿意主动配合拆除工作，但怎么拆却让闫女士犯了难：“我和老伴儿腿脚不方便，孩子们也住得远，靠我们老两口得拆到啥时候？”

　　“你们不用操心，我们来干。”靳沛霖找来工人免费帮忙拆除，还将拆完的钢材帮忙搬回闫女士家中，方便以后利用。

　　拆除工作结束后，闫女士家的小院没了棚子遮挡，显得干净又敞亮。“感谢社区工作人员帮忙，我们社区一定会越来越好！”闫女士说。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 李名华)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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