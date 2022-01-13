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洛龙区纪委监委专项以案促改推动国有资产管理规范化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.18 09:28

　　“没有区纪委监委帮助，我们不会这么顺利完成10处资产的移交工作。”昨日，市龙兴投资发展有限公司(简称龙兴公司)资产部负责人说。

　　近日，由洛龙区纪委监委牵头组成的专项以案促改联合检查组，在集中开展国有资产管理领域专项以案促改工作中发现，本应由区属国有企业龙兴公司管理的国有资产，因历史原因仍有多处尚未由原资产管理单位移交到位。检查组一边核实情况，一边针对走访中发现的问题提出整改建议，多方努力下顺利完成了10处资产的移交。

　　针对监督检查中发现的有章不依、有规不循、玩忽职守、闲置资产借用、协议面积与实际使用面积不符等国有资产管理不规范，造成国有资产流失的相关问题，检查组对梳理出的全区85处土地、房屋等对外有偿使用的国有资产逐一进行排查，要求相关单位即知即改、立行立改，对仍存在问题的资产，要逐项说明情况、列出整改措施、明确整改时限，实行销账管理。

　　据统计，从去年9月至今，洛龙区纪委监委已累计催缴清欠国有资金近750万元。“规范和加强国有资产对外有偿使用的监督管理，才能从源头上减少全区国有资产流失问题的发生。”洛龙区纪委监委负责人说。另外，洛龙区纪委监委还积极与区财政局对接，督促其制定出台国有资产出租出借相关规范性制度，推动国有资产管理使用更加规范化、制度化。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 齐安琪）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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