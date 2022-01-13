电影《郭富山》何以“圈粉”年轻人

“被整破防了”“这才是我们要追的星”……最近，一部取材于甘肃会宁农民郭富山23年如一日绿化荒山事迹的同名电影在洛上映，吸引一些单位“组团”观看。耐人寻味的是，影片并非大制作，郭富山也非家喻户晓的大人物，却“圈粉”了一批90后甚至95后的年轻人。这是为何？本期《青年茶座》，就来聊聊这个事儿。

“被整破防了”“这才是我们要追的星”……最近，一部取材于甘肃会宁农民郭富山23年如一日绿化荒山事迹的同名电影在洛上映，吸引一些单位“组团”观看。耐人寻味的是，影片并非大制作，郭富山也非家喻户晓的大人物，却“圈粉”了一批90后甚至95后的年轻人。这是为何？本期《青年茶座》，就来聊聊这个事儿。

探寻原因前，不妨先听听郭富山的故事。1964年，在毛主席“植树造林，绿化祖国”的号召下，时年49岁的“大龄青年”郭富山只身奔赴当地的红嘴山，立志让荒山变绿。吃住在山上，“一个窑洞就是窝，三个土块撑一锅”，7000多个日夜里，他移动4.3万方土、修起753块反坡梯田、栽下3.8万棵树、磨坏30多把铁锹，愣是把“渴死蛤蟆旱死鸭，啥也不得活”的红嘴山变成了“花果山”，创造出了干山枯岭植树造林的奇迹。

用铁锹敲醒红嘴山，用双手绿化一座山，郭富山的故事，乃至以他为原型拍摄的电影，天然称得上主旋律、正能量，也自然蕴含温暖情怀与励志能量。从这样的故事里，大家再次感受到了何为艰苦奋斗，何为甘于奉献，何为“清澈的爱，只为中国”。

可以说，“圈粉”背后是情感的激荡、情怀的升腾，是小我与大我、个体与家国的共振共鸣。透过郭富山的奋斗历程，大家更深刻地感悟到，唯有志存高远，青春才不会像无舵之舟漂泊不定；唯有拒绝“躺平”，青春才能在更广阔的天地中绽放。诚如从在最美芳华带领一方百姓战天斗地的焦裕禄、谷文昌，到无数冲锋陷阵坚守抗疫一线的青年学子、干部和职工，无不是在担当中历练、在尽责中成长，用激情奋斗擦亮了青春底色。

青春里，没有什么比拼尽全力更美好。像郭富山那样“最肯下苦功”，做好每一件小事、完成每一项任务、履行每一项职责，“敢于做先锋而不做过客、当看客”，我们的青春又何尝不能绽放耀眼光芒。(张庆旭)