提升站位 抓住重点 高效完成各项人防工作

昨日，2022年洛阳市人民防空党政军联席会议召开，总结去年工作，对今年重点工作进行部署。

昨日，2022年洛阳市人民防空党政军联席会议召开，总结去年工作，对今年重点工作进行部署。

市委常委、副市长梁庆参加会议并讲话。他指出，加强人防工作既是践行以人民为中心发展理念的具体体现，也是在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的重要方面。要提升政治站位，切实增强做好人防工作的使命感，认真学习贯彻习近平总书记关于人民防空的重要论述，确保我市人防工作沿着正确方向开展。要充分发挥人防工作在提升城市的战时防护水平和平时防灾能力以及促进经济发展中的重要作用，发挥好人防工作改善民生的功能，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。要突出重点工作，切实增强服务发展大局的紧迫感，积极推进防汛抗灾疏散演练、应急应战服务一体化建设，落实人防工程平时使用登记制度，制定实施人防工程建设领域奖补政策，集中人力、物力、财力，保质保量完成任务。要强化体制机制，切实增强齐抓协作共管的责任感，坚持党对人民防空的绝对领导，强化大局意识、融合观念和系统思维，切实担负起对人防工作的主体领导责任。要强化协作意识，在推进体制改革、机构设施、政策制定、重点项目建设等工作上加强协作，确保人防各项工作高效完成。

洛阳军分区司令员刁国泰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张帅军)