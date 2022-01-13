洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提升站位 抓住重点 高效完成各项人防工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.18 08:33

　　昨日，2022年洛阳市人民防空党政军联席会议召开，总结去年工作，对今年重点工作进行部署。

　　市委常委、副市长梁庆参加会议并讲话。他指出，加强人防工作既是践行以人民为中心发展理念的具体体现，也是在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的重要方面。要提升政治站位，切实增强做好人防工作的使命感，认真学习贯彻习近平总书记关于人民防空的重要论述，确保我市人防工作沿着正确方向开展。要充分发挥人防工作在提升城市的战时防护水平和平时防灾能力以及促进经济发展中的重要作用，发挥好人防工作改善民生的功能，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。要突出重点工作，切实增强服务发展大局的紧迫感，积极推进防汛抗灾疏散演练、应急应战服务一体化建设，落实人防工程平时使用登记制度，制定实施人防工程建设领域奖补政策，集中人力、物力、财力，保质保量完成任务。要强化体制机制，切实增强齐抓协作共管的责任感，坚持党对人民防空的绝对领导，强化大局意识、融合观念和系统思维，切实担负起对人防工作的主体领导责任。要强化协作意识，在推进体制改革、机构设施、政策制定、重点项目建设等工作上加强协作，确保人防各项工作高效完成。

　　洛阳军分区司令员刁国泰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张帅军)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
    程韩黄激战大谷关 孙坚一战名扬四海
        历史上，“三英战吕布”、客家人南迁在此发生，助其扬名；现如今，一条“最美乡村公路”，因它更名。它就是...
  • ·春意渐浓，洛阳市近郊有这些适宜赏花游玩、强健体魄的地方
  • ·隋唐里坊文化数字展示馆有啥看点？周边又有哪些游赏处
  • ·春暖花开，来这里感受田园之乐
    		•  
    新闻排行
  • 孟津区发现1例新冠肺炎确诊病例
  • 孟津区通报重点区域人员首轮核酸检测结果
  • 市委召开疫情防控工作专题会议
  • 江凌、徐衣显深入孟津区指挥调度疫情...
  • 今年春季，洛阳市区25条主干道绿化景...
  • 2021年度100个城市消费者满意度：洛阳...
  • 央媒观洛｜《科技日报》发文：洛阳把...
  • 剩余暖气费如何退？办理指南请查收
  • 春满河洛 花满城【组图】
  • 油菜花海惹人醉
    		•
    百姓呼声
    顾龙路维修加固工期一拖再拖，何时能通车
    洛龙区公办幼儿园什么时候能开展延时服务
    精彩图片
    王城公园动物园：孔雀...
    一拖(洛阳)福莱格车身...
    洛龙区黑王社区：新建...
    “抖”中乐享健康晚年...
    精彩热帖

    杏花村里赏杏梅

    比翼双飞

    玉兰花开

    游园随拍
    /春天的风情
    /春天·组诗
    /乐于助人的39路公交女司机
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605