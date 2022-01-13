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高质量办理建议提案 让成果更好惠及群众
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.18 08:32

　　16日，我市召开全市政府系统人大代表建议和政协提案交办会议，回顾总结去年全市政府系统建议提案办理情况，并对2022年相关工作进行部署。

　　2021年，市政府系统共承办市人大代表建议319件、市政协提案432件，分别占总数的91.9%和88.9%，代表委员满意率均达到100%。各承办单位不断完善机制、狠抓工作落实，有效解决了一批事关洛阳经济社会发展和人民群众切身利益的实际问题。今年市两会上，代表、委员共提出建议301件、提案411件，其中政府系统主办代表建议272件、政协提案389件，分别占办理总数的90.3%和94.6%。

　　市委常委、常务副市长孙延文在会议上强调，各承办单位要提高政治站位，以更高标准做好建议提案办理工作，让代表委员的良策转化为实实在在的工作成果，更好地惠及群众。要加强沟通，明确专人与代表委员进行全过程互动交流，准确掌握建议提案的初衷和意图，通过调研、座谈等方式，与代表委员共商解决问题的方法和措施。要提高办理质量，注重时限时效，取得代表委员的真正满意。

　　市人大常委会副主任王松涛、市政协副主席曾丹梅参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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