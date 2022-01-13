空巢老人：“最怕的是突发疾病，子女不能及时赶来照护”

近日，涧西区一名74岁空巢老人在家摔倒受伤，两天一夜滴水未进，所幸被邻居发现，报警后民警和消防队员上门将老人救出，送医治疗。

编者按：当空巢老人突发疾病、遭遇意外情况时，由于子女不在身边，难以及时施救，严重时会危及性命。自今日起，本网推出“关爱空巢老人 开展助老服务”系列报道，对我市空巢老人的现状，日常生活中遇到的常见问题，社区或小区物业公司的助老服务举措等进行报道，引导社会各界关爱空巢老人，解决空巢老人生活上的困难。

近日，涧西区一名74岁空巢老人在家摔倒受伤，两天一夜滴水未进，所幸被邻居发现，报警后民警和消防队员上门将老人救出，送医治疗。

记者了解到，该空巢老人患有高血压和糖尿病，女儿在国外生活。接到报警后，民警、社区工作人员、物业公司工作人员和消防队员一起勘查现场，商议救援方案，最终割破客厅的防盗窗进入家中，将老人救出。所幸老人意识还清醒，说她不慎摔倒后已经倒地两天一夜没吃没喝了。经医院拍片检查诊断，老人股骨颈骨折，目前正在治疗。

空巢老人的安危总是牵动人心。13日下午，家住老城区九都新天地小区的乔先生报警称，他70多岁的母亲独自居住，可能在家中发病晕倒了。老城公安分局南关派出所民警迅速出动，并协调119进行破拆，协调120做好救治病人的准备。经过约10分钟的紧张作业，老人的家门被打开，结果是虚惊一场，老人外出散步，未拿手机，导致儿子联系不上她，以为她晕倒了。

昨日，记者从市民政局获悉，我市现有60岁及以上老年人129万，老龄化率18.31%，老年人口呈现出基数大、增速快、空巢化趋势，大多数居民小区都有空巢老人。当空巢老人突发疾病、遭遇意外情况时，由于子女不在身边，难以及时施救，严重时会危及性命。

“目前，英才社区有10名空巢老人，大多年龄较大、患有多种疾病，需要社区重点关注。”洛龙区古城街道英才社区工作人员王乔丹说，英才社区经常组织志愿者上门服务空巢老人。

王乔丹（右一）到付笃行、赵瑞芬家走访

昨日上午，记者和王乔丹一起来到85岁的付笃行和83岁的赵瑞芬家中，老两口住在建业高尔夫花园小区，大女儿在美国生活，小女儿在我市一家单位上班。

“老伴儿患有糖尿病和脑梗，腿脚不便，我身体好些，负责买菜和做饭。”赵瑞芬说，8年前，考虑到老房子没有电梯，她和老伴儿搬入新居。

天气好时，付笃行会推着轮椅下楼，在小区里转半个小时。赵瑞芬买菜时，会一次多买点儿，放在冰箱里，够吃两三天。

“大女儿离得远，小女儿上班忙，日常生活要靠我们自己。”付笃行说，女儿和女婿都很孝顺，天气不好时会买菜送来，解决了不少难题。

“空巢老人最怕的是突发疾病，子女不能及时赶来照护。”赵瑞芬说，去年11月的一天凌晨2点，她突然头晕、腿软，浑身颤抖，为了不影响小女儿休息，她强忍着，直到凌晨5点多才给小女儿打电话，小女儿急忙赶来将她送去医院，检查发现是血压高、血糖高导致的。

今年72岁的王女士和71岁的苏先生家住西工区行署路附近，夫妻俩仅有一个儿子，在外地工作。去年7月，苏先生在家打扫卫生时不小心摔倒，腰部撞在衣柜上，肋骨受伤。“儿子不在身边，我只好委托朋友帮我到洛阳正骨医院购买膏药。”苏先生说，他和老伴儿现在每天坚持锻炼身体，希望将来少给儿子增加负担。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李保宏 董华武 文/图）