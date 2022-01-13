洛阳推出“硬核”举措 纵深推进“万人助万企”

市场主体是社会财富的创造者，服务企业就是服务发展大局。

市场主体是社会财富的创造者，服务企业就是服务发展大局。

去年以来，全市上下以“万人助万企”活动为抓手，推动各级干部躬身入局、精准服务，帮助企业解难题、挖潜力、增效益，着力优存量、扩增量，使经济稳中有进、稳中向好的态势更加巩固。

昨日召开的全市“万人助万企”活动推进会议，聚焦“服务覆盖面更广、问题解决率更高、专项服务更深、经济基本盘更稳”目标，全面部署今年服务企业重点工作，出台了一揽子针对性强、含金量高的助企惠企举措，纵深推进“万人助万企”活动。

精准施策纾难解困

●聚焦高效落实减税降费政策

完善税费优惠政策直达快享工作机制，对小微企业的存量留抵税额6月底前一次性全部退还。继续落实好餐饮、零售、旅游等特殊困难行业阶段性税收减免政策。

●聚焦降低融资成本

完善政府还贷周转金管理办法，做好受困中小企业续贷续保工作。要加快政府性融资担保体系建设，为小微企业、“三农”主体融资提供担保增信支持。

●聚焦帮助解决用工难题

全年开展“助企用工”对接专项服务100场次以上。实施“万名大学生留洛计划”，为外地来洛应聘大学生发放一次性面试(路费)补贴、提供青年驿站15天以内免费住宿。全面推进“人人持证、技能洛阳”建设，全年培育技能人才17万人。

培育壮大市场主体

在不增加转型主体负担前提下，大力推进“个转企、小升规、规改股、股上市、企转新”工作，推动各类市场主体做大做强。

●在“个转企”方面

开辟登记绿色通道，加大信贷支持力度，适当减免变更行政事业性收费，力争全年“个转企”达到2000户。

●在“小升规”方面

奖励首次“升规入统”企业3万元，全年完成“小升规”企业600家。

●在“规改股”方面

积极推动改制企业扩大直接融资，全年完成“规改股”企业10家。

●在“股上市”方面

对企业上市实施分阶段奖励措施，在京、沪、深证交所申请上市的后备企业，按照辅导验收、发行审核、上市交易三个节点，分别给予200万元、300万元、100万元奖励。

●在“企转新”方面

对通过认定、重新认定的高新技术企业分别给予一次性奖补20万元、10万元；首次通过省创新龙头企业、省瞪羚企业认定的，分别给予100万元、50万元一次性奖励，全年完成“企转新”企业150家。