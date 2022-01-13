联盟路4号院环境亟需整体提升（文明365 创建在行动）

昨日下午，市创建办督查人员前往涧西区、老城区部分小区开展全国文明典范城市创建工作常态化督查，在涧西区联盟路4号院看到，该小区存在环境杂乱、部分楼道内商业广告过多、空中线缆杂乱、小广告未及时清理等问题，影响居民生活，有损文明城市形象。

昨日下午，市创建办督查人员前往涧西区、老城区部分小区开展全国文明典范城市创建工作常态化督查，在涧西区联盟路4号院看到，该小区存在环境杂乱、部分楼道内商业广告过多、空中线缆杂乱、小广告未及时清理等问题，影响居民生活，有损文明城市形象。对此，湖北路街道相关负责人表态，将在3日内完成整改，并在辖区内全面开展自查工作。

昨日16时许，洛报融媒记者在联盟路4号院看到，该小区部分楼道内存在杂物堆积、卫生打扫不及时、商业广告过多等问题。该小区居民反映，因为周边有两所学校，所以小区内的辅导、午托机构较多，外部人员流动性较大，小区的环境较难保持。

经走访调查，市创建办督查人员发现，因缺少管理，该小区还存在卫生状况较差、楼道内小广告清理不及时、院内空中线缆杂乱等问题。督查人员认为，联盟路4号院的整体情况与我市文明创建基调不符，于是当场通知涧西区相关部门负责人到现场处理问题。

看到联盟路4号院存在的种种不文明现象后，该负责人承认自身工作存在不足，并保证3日内全面完成小区整改，还将举一反三，拉网式排查辖区内影响全国文明典范城市创建工作进展的各类问题。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强）