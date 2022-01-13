洛阳现代生物技术研究院有限公司：提升技术创新能力 打造动物大健康产业链

近日，在洛阳现代生物技术研究院有限公司里，技术人员正在进行研发试验。 近日，在洛阳现代生物技术研究院有限公司里，技术人员正在进行研发试验。 该公司是一家集动物溯源标识、动物智能化管理系统及生物检测诊断试剂研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业，通过抢抓风口机遇，将物联网、5G、大数据技术与生物检测技术融合，研发系列自动化设备及配套诊断试剂，实现疫病防控“可视化”“可监管”，为现代畜牧全线智能化管理提供新的方案，致力于打造“追踪预防—筛查诊断—精准治疗”动物大健康产业链。(洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 谢芳 摄)