考网约车从业资格证缴费480元？报名、考试均不收费

近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”发帖反映，“网约车从业资格证办理不是不收费吗，为啥洛阳要收480元？”

近日，有市民在洛阳网“百姓呼声”发帖反映，“网约车从业资格证办理不是不收费吗，为啥洛阳要收480元？”

随后，记者跟当事人张先生取得联系。他说，近期他想跑网约车，此前给市出租车协会打电话咨询，被告知要收费480元，“后来，我在网上查询得知，像郑州等地只收几十元报名费”。

随后，记者先向我市出租车管理部门咨询，得知网约车从业资格证一事现由市交通运输局行政审批部门负责，市出租车协会负责组织报名、培训、考试等事宜。

市交通运输局行政审批部门相关负责人告诉记者，该部门负责审批网约车从业资格证发放工作。以前，网约车从业资格证考试相关收费是由物价部门核定，目前已不再如此执行，改由市场调节，灵活定价，因此没有统一的标准，具体事宜由组织考试部门负责。

记者又联系市出租车协会，相关工作人员说，网约车从业资格证报名、考试并不收取任何费用。张先生所说的“480元”其实是培训费用，培训是自愿项目，并不强制。设置培训班的目的是通过集体、系统和有重点的课时制学习方式提高考试人员通过率。简单来说，张先生报名之后，可以选择缴费参加培训班学习，也可以自学，最终按时参加考试即可。

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