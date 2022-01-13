26日、27日，社会考生进行中招信息采集

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昨日，记者从市教育局获悉，我市2022年社会青年初中学业水平考试基本信息采集工作将于26日、27日进行，城市区考生可到8个采集点进行信息采集。
昨日，记者从市教育局获悉，我市2022年社会青年初中学业水平考试基本信息采集工作将于26日、27日进行，城市区考生可到8个采集点进行信息采集。
●采集时间
26日、27日
●采集对象
1.有我市城市区户籍，但学籍在异地的初中应届毕业生，或初中往届毕业生
2.无我市城市区户籍，但父母在我市城市区有房产或有居住证的考生
考生本人可根据属地管理原则，在规定时间携带验审证件到户籍、房产或居住证对应城市区的信息采集点进行信息采集
●携带证件
1.不论有无我市城市区户籍，均须携带考生户口簿、身份证
2.无我市城市区户籍的考生，还须持房产证(购房合同)或居住证(暂住证)
●采集地点
涧西区
市二十三中(联盟路36号)
咨询电话：69997389
西工区
市二十六中(解放路23号)
咨询电话：63256898
老城区
坛角小学(环城西路52号)
咨询电话：63999667
瀍河区
市三十六中(华林路47号)
咨询电话：63531778
洛龙区
洛龙区第一初级中学(关林路与通济街交叉口向南200米)
咨询电话：
63213849、65151568
伊滨区
洛阳魏书生中学(枫叶路与提驾庄街交叉口)
咨询电话：
61276698
高新区
高新区第二实验学校(河洛路241号)
咨询电话：
64230668
孟津区
吉利初中(原吉利区第一初级中学，孟津区河阳路中段)
咨询电话：
66911658
●注意事项
社会考生要按我市防疫要求到指定信息采集点采集、确认信息。各信息采集点将严格按照疫情防控要求制订工作方案、安全预案，做好信息采集场所的疫情防控工作，保障广大考生、工作人员的生命安全、身体健康。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳）