26日、27日，社会考生进行中招信息采集

昨日，记者从市教育局获悉，我市2022年社会青年初中学业水平考试基本信息采集工作将于26日、27日进行，城市区考生可到8个采集点进行信息采集。

昨日，记者从市教育局获悉，我市2022年社会青年初中学业水平考试基本信息采集工作将于26日、27日进行，城市区考生可到8个采集点进行信息采集。 昨日，记者从市教育局获悉，我市2022年社会青年初中学业水平考试基本信息采集工作将于26日、27日进行，城市区考生可到8个采集点进行信息采集。 ●采集时间 26日、27日 ●采集对象 1.有我市城市区户籍，但学籍在异地的初中应届毕业生，或初中往届毕业生 2.无我市城市区户籍，但父母在我市城市区有房产或有居住证的考生 考生本人可根据属地管理原则，在规定时间携带验审证件到户籍、房产或居住证对应城市区的信息采集点进行信息采集 ●携带证件 1.不论有无我市城市区户籍，均须携带考生户口簿、身份证 2.无我市城市区户籍的考生，还须持房产证(购房合同)或居住证(暂住证) ●采集地点 涧西区 市二十三中(联盟路36号) 咨询电话：69997389 西工区 市二十六中(解放路23号) 咨询电话：63256898 老城区 坛角小学(环城西路52号) 咨询电话：63999667 瀍河区 市三十六中(华林路47号) 咨询电话：63531778 洛龙区 洛龙区第一初级中学(关林路与通济街交叉口向南200米) 咨询电话： 63213849、65151568 伊滨区 洛阳魏书生中学(枫叶路与提驾庄街交叉口) 咨询电话： 61276698 高新区 高新区第二实验学校(河洛路241号) 咨询电话： 64230668 孟津区 吉利初中(原吉利区第一初级中学，孟津区河阳路中段) 咨询电话： 66911658 ●注意事项 社会考生要按我市防疫要求到指定信息采集点采集、确认信息。各信息采集点将严格按照疫情防控要求制订工作方案、安全预案，做好信息采集场所的疫情防控工作，保障广大考生、工作人员的生命安全、身体健康。（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳）