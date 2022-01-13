春都路部分路段将围挡施工

昨日，记者从市交警部门获悉，春都路提升改造工程将于近日实施，工程实施期间，春都路将分区间围挡施工。
昨日，记者从市交警部门获悉，春都路提升改造工程将于近日实施，工程实施期间，春都路将分区间围挡施工。
昨日，记者从市交警部门获悉，春都路提升改造工程将于近日实施，工程实施期间，春都路将分区间围挡施工。
22日、23日，春都路嘉豫门大街至龙光路段围挡施工；24日、25日，春都路嘉豫门大街至国花路段围挡施工。
围挡施工期间，春都路相应路段断行。届时，沿线单位、小区车辆可根据围挡区间的情况，沿春都路向东或向西，经南北向道路进入瀍涧大道，通过瀍涧大道绕行。其他原本打算从春都路围挡路段通过的车辆，一律从瀍涧大道绕行。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）
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