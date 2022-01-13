女子假借网恋诈骗他人47万余元 用赃款分别给丈夫和情人购买汽车

近日，新安警方破获了一起网络交友诈骗案：一名已婚女子假借网恋诈骗他人47万余元，不仅用于偿还债务，还给丈夫、情人各购买了一辆汽车。

近日，新安警方破获了一起网络交友诈骗案：一名已婚女子假借网恋诈骗他人47万余元，不仅用于偿还债务，还给丈夫、情人各购买了一辆汽车。

2月24日，新安县公安局城关派出所值班民警郭磊接到群众报警，他儿子被一女子骗走47万余元。

接警后，郭磊迅速带人赶往现场处置。报警人闻某某的儿子闻某今年32岁，新安县人，此前在郑州做生意。眼看儿子已过而立之年，闻某某一直为儿子的婚事发愁。

2021年4月前后，在浙江省乐清市某公司打工的闻某某偶然得知，同在一公司打工的30多岁的老乡董某花经常给人介绍对象，便托董某花给儿子介绍女朋友。

闻某某不知道的是，董某花因夫妻感情不和，不仅在外包养情人，还因日常大手大脚欠下很多外债。

聊天中，董某花得知闻某在郑州做生意后顿生邪念，立即答应了闻某某托付的事。为骗取钱财，她假借给闻某介绍对象的名义，虚构“小玉”身份添加对方为微信好友，并从网上下载美女照片发给对方。

就这样，董某花借“小玉”之名与闻某网恋。其间，董某花总在闻某工作繁忙时打视频电话，闻某因工作原因没接过；闻某向董某花要求视频连线时，董某花则找借口推托。

一个月下来，董某花以这种方式获取了闻某的信任，也套牢了对方的心。随后，董某花一人分饰“小玉”、“小玉”的姐妹“婷婷”等角色，先后以家中发生变故、朋友生病等为理由向闻某要钱。

从2021年6月至2022年2月，闻某共向董某花微信转账47万余元。2022年年初，董某花跟情人交往变得频繁，与闻某联系相对少了。此时，闻某逐渐起了疑心，多次强硬要求与“小玉”见面。

董某花见事情行将败露，竟雇佣一女子扮成“小玉”，带着她与闻某在新安县见面。2月24日，闻某见到对方后，发现其跟照片明显不符，就一边稳住董某花等人，一边让家人报警。

经警方进一步调查，董某花对虚构身份、以网恋为由骗取闻某47万余元的犯罪事实供认不讳。

董某花供述，47万余元一部分被她用于偿还债务，一部分给丈夫、情人各购买了一辆汽车，剩余的钱被她挥霍一空。

目前，董某花因涉嫌诈骗罪被警方刑拘，追赃工作正在有序进行。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李昌豫）