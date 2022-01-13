今日洛阳阴天转多云 气温3℃到15℃

洛阳今日阴天转多云，气温3℃到15℃。

全副武装

冷空气的威力比预想的要大，昨天，洛阳最高气温只有9℃，而且出现在0时，随后一路下滑，最低跌到3℃，简直是一夜返冬。洛城街头，市民“乱穿衣”，上演现实版“春如四季”。

近几日，洛城气温“跳水”，迎来一次倒春寒过程，天气变化无常，外出时要注意增加衣物。

今天，气温可能稍有回升，但“冷”的基调不会改变。从明天开始，受中高层暖湿气流和地面冷空气共同影响，新一轮大风降温降水天气要“卷土重来”。

记者从市气象局了解到，根据最新气象资料分析，未来一周洛阳多低槽、切变和冷空气活动，以多云天气为主，气温偏低。受中高层暖湿气流和地面冷空气共同影响，19日到21日，洛阳有大风降温降水天气过程。具体预报如下。

今天(周五)：阴天转多云，气温3℃到15℃。

明天(周六)：阴天有小雨，东北风4级到5级，气温4℃到8℃。

20日(周日)到21日(下周一)：多云到阴天，有小到中雨，高海拔山区有雨夹雪或小雪，气温3℃到8℃。

22日(下周二)：阴天到多云，局地有零星小雨，气温3℃到11℃。

23日(下周三)：多云到晴天，气温3℃到16℃。

24日(下周四)：多云转阴天有小雨，气温5℃到13℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博/文 记者 张光辉/图)