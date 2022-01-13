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十方面发力支持！事关洛阳小微商贸企业、个体工商户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.17 23:06

　　小微商贸企业、个体工商户在稳增长、扩就业、保民生等方面发挥着重要作用。洛阳市近日出台《支持小微商贸企业个体工商户恢复发展若干措施》，提出要从减税降费、援企稳岗、优化营商环境等10个方面发力，帮助小微商贸企业、个体工商户解难纾困恢复发展。

　　在减税降费方面——

　　落实小微商贸企业减征所得税、固定资产加速折旧等税收优惠政策。

　　对符合退税条件的小微商贸企业、个体工商户，要应退尽退、应退快退。

　　对确因经营困难、不能按时纳税的小微商贸企业、个体工商户，可按照有关规定延期缴纳税款。

　　在援企稳岗政策方面——

　　对受疫情灾情影响，面临暂时性生产经营困难，确实无力足额缴纳工伤保险、失业保险费的企业，可以申请缓缴3个月，缓缴政策执行期到2022年底。

　　符合条件的小微企业，可按规定享受一次性吸纳就业补贴、社会保险补贴。

　　在减轻房租压力方面——

　　对承租国有资产类经营用房且受疫情灾情影响不能正常经营的小微商贸企业、个体工商户，免收3个月房租，减半收取6个月房租，转租、分租的，要确保减免政策惠及最终承租人。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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