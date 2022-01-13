洛阳市老城区101个小区已完成线缆整治

“自从小区里安装上了小白盒充电桩，不仅电动车充电方便多了，小区里的杂乱线缆也干净了。”17日下午，在由洛阳市创建办、市文明办联合多部门举行的各城区空中杂乱线缆整治观摩推进会现场，老城区西关街道唐宫东路252号院居民白静一边说着，一边把电动车充电器插头插进了自家楼下的专属充电桩内，“这个充电桩是从我家的户内电路连接下来的，既省钱又方便”。

“自从小区里安装上了小白盒充电桩，不仅电动车充电方便多了，小区里的杂乱线缆也干净了。”17日下午，在由洛阳市创建办、市文明办联合多部门举行的各城区空中杂乱线缆整治观摩推进会现场，老城区西关街道唐宫东路252号院居民白静一边说着，一边把电动车充电器插头插进了自家楼下的专属充电桩内，“这个充电桩是从我家的户内电路连接下来的，既省钱又方便”。

居民家门口的方便有赖于洛阳空中杂乱线缆整治工作的整体推进。唐宫东路社区相关负责人介绍，唐宫东路252号院是老旧小区，共有4栋楼、228户，小区内电动车较多，所以飞线问题较为突出。

问题根治的关键在于需求的满足。自3月起，一支由西关办事处牵头，通讯运营商、城管局等多部门联合参与的歼灭空中线缆力量“上线”以来，唐宫东路252号院的“蜕变”之旅便也正式启程。西关办事处首先以免费为居民安装充电桩的方式，解决居民们的后顾之忧，然后出动云车、长梯等对小区内100余处杂乱线缆进行了自上而下的科学整治，截至目前，这项工作已全部完成。

记者从老城区文明办了解到，经排查，老城区需进行缆线治理的小区共309个、背街小巷96条，目前已完成治理小区101个、背街小巷43条。按照计划，本月前，老城区线缆整治工作将大头落地。

市创建办相关负责人表示，目前，我市的线缆整治工作已进入“攻坚战”阶段，正以小区为单元、办事处为基数，在各区全面、整体推进，4月开始，各城区杂乱线缆将逐步清零。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强）