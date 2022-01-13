今年春季，洛阳市区25条主干道绿化景观将“提颜值”

樱花、玉兰、丁香、紫荆……3月的洛阳，如同春风吹翻了调色盘，处处繁花似锦。继冬季精细化管理“百日会战”行动后，洛阳市城市管理部门又启动道路绿化景观提升“春季集中行动”，推动城市提质。
樱花、玉兰、丁香、紫荆……3月的洛阳，如同春风吹翻了调色盘，处处繁花似锦。继冬季精细化管理“百日会战”行动后，洛阳市城市管理部门又启动道路绿化景观提升“春季集中行动”，推动城市提质。
樱花、玉兰、丁香、紫荆……3月的洛阳，如同春风吹翻了调色盘，处处繁花似锦。继冬季精细化管理“百日会战”行动后，洛阳市城市管理部门又启动道路绿化景观提升“春季集中行动”，推动城市提质。
17日，记者在开元大道永泰街至市府西街段看到，路边基础绿化带翻整一新，工人们正在栽植金枝槐和造型小叶女贞。不远处，油松苍劲挺拔，连翘花开成片，整个地块的植被高低错落、疏密有致。
“这段基础绿化带占地3000多平方米，之前以百日红和鸢尾为主，造型比较单一，这次提升，我们增加了金枝槐、红枫、丁香、油松等景观树，对退化的地被也进行更换，期待能呈现春有花、夏有荫、秋出彩、冬有绿的景观效果。”来自市城市管理局绿化管理中心的安松涛介绍。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605