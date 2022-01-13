今年春季，洛阳市区25条主干道绿化景观将“提颜值”

樱花、玉兰、丁香、紫荆……3月的洛阳，如同春风吹翻了调色盘，处处繁花似锦。继冬季精细化管理“百日会战”行动后，洛阳市城市管理部门又启动道路绿化景观提升“春季集中行动”，推动城市提质。

樱花、玉兰、丁香、紫荆……3月的洛阳，如同春风吹翻了调色盘，处处繁花似锦。继冬季精细化管理“百日会战”行动后，洛阳市城市管理部门又启动道路绿化景观提升“春季集中行动”，推动城市提质。

17日，记者在开元大道永泰街至市府西街段看到，路边基础绿化带翻整一新，工人们正在栽植金枝槐和造型小叶女贞。不远处，油松苍劲挺拔，连翘花开成片，整个地块的植被高低错落、疏密有致。

“这段基础绿化带占地3000多平方米，之前以百日红和鸢尾为主，造型比较单一，这次提升，我们增加了金枝槐、红枫、丁香、油松等景观树，对退化的地被也进行更换，期待能呈现春有花、夏有荫、秋出彩、冬有绿的景观效果。”来自市城市管理局绿化管理中心的安松涛介绍。