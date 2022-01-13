@洛阳车主，赶紧加油！明起油价上调

洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布消息，3月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高750元、720元。
洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布消息，3月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高750元、720元。
洛阳车主注意了！刚刚，国家发改委网站发布消息，自2022年3月17日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高750元、720元。
全国平均来看：92号汽油每升上调0.59元；95号汽油每升上调0.62元；0号柴油每升上调0.62元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花29.5元。
中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
附：各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605