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违建自拆难度大 “助拆小队”来帮忙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.17 17:29

　　“这个顶棚的结构比较特殊，我们自己拆除怕产生安全隐患。”

　　“没关系！我们这儿有专业的助拆队，保证安全、快速拆除。”

　　17日上午，在洛阳市洛龙区顺驰第一大街一期小区内，由开元路街道、洛龙区城管局联合进行的商住小区私搭乱建整治工作集中行动正在进行，街道、社区等相关部门工作人员与专业助拆队伍正一起根据业主诉求，逐户定制拆除方案，帮助居民解决拆违过程中遇到的问题。

　　记者在现场看到，顺驰第一大街小区私搭乱建情况较为突出，虽然此前部分业主已自拆完毕，但是个别违建体量大，群众自拆难度高，需要主动介入提供帮助。

　　比如，一户家住一楼的业主是一位腿脚不便的老人，助拆队伍工作人员帮助他整理物品、搬运家具、施工拆除后，还主动为其封闭了阳台，解决了业主的后顾之忧；另一户业主违建面积超过100平米，业主难以拆除，助拆队伍主动进场，目前已帮助业主拆除违建40余平方米。

　　“拆除违建工作绝非单纯的‘一拆了事’，前期的核查认定沟通，后期对于业主生活情况的关注，应该贯穿拆违工作的始终。”开元路街道相关负责人表示，为保证集中整治行动的顺利进行，在前期结合各类法律法规深入宣传沟通的基础上，制定了违法建筑物整治行动方案，街道、社区、辖区派出所、城管局开元中队、协管、安保人员及助拆队伍共计130余人分为现场助拆、现场警戒、入户宣传、政策解释等五个工作组开展整治行动。16日至17日，开元街道已对顺驰第一大街小区私搭阳光房、钢结构棚、围栏、私建建筑等20余处违建设施进行了拆除。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 朱惠娟 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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