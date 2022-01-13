2022年中国场地自行车联赛暂缓举行

记者从洛阳市体育局获悉，中国自行车运动协会近日下发通知，决定暂缓在洛阳举行的2022年中国场地自行车联赛第一站和联赛总决赛。

记者从洛阳市体育局获悉，中国自行车运动协会近日下发通知，决定暂缓在洛阳举行的2022年中国场地自行车联赛第一站和联赛总决赛。

通知明确，近日，本轮新冠肺炎疫情在国内呈现多点散发态势。为确保运动队、教练员、裁判员和工作人员身体健康，经中国自行车运动协会研究，决定暂缓原定于3月15日至3月19日、3月23日至3月27日在洛阳举办的2022年中国场地自行车联赛第一站和联赛总决赛。具体开赛时间将根据疫情防控情况确定。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）