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提醒！全国导游资格考试延期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.17 17:28

　　17日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，河南省文化和旅游厅日前发布《关于调整2021年全国导游资格考试安排的公告》，原定于2022年3月26日举行的2021年全国导游资格考试统一笔试延期至2022年5月21日举行，现场考试(面试)时间另行通知，考试科目不变。

　　公告明确，2022年5月13日9:00起，考生可通过全国导游资格考试网上报名系统下载准考证并自行打印。报名信息审核未通过、未交费或已申请退费的考生，无法下载、打印准考证。2022年7月15日9:00起，考生可登录全国导游资格考试网上报名系统查询考试结果。考生的考试成绩仅当次考试有效。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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