失主那边正在报警 交警这边人赃俱获

3月16日中午，在洛阳市老城区某工地务工的市民李先生发现自己的摩托车丢失。他马上拨打了110报警。令他没想到的是，他的报案材料还没写完，竟然就接到了摩托车已被找到的消息。

3月16日中午，在洛阳市老城区某工地务工的市民李先生发现自己的摩托车丢失。他马上拨打了110报警。令他没想到的是，他的报案材料还没写完，竟然就接到了摩托车已被找到的消息。

郭某被警方控制

事情要从一起交通事故说起。16日13时40分许，洛阳市公安局交警支队高新交巡大队瀛洲岗执勤民警接到报警：一辆摩托车和一辆轿车发生轻微事故，需要交警处理。

交警在处理事故时，发现摩托车驾驶员郭某神情紧张，行迹可疑，他驾驶的摩托车车牌也被人为对折，几乎折断。关于这辆摩托车，郭某的说法前后矛盾，他一会说这辆车是他两年前买的，一会说他骑的是哥哥的摩托车。这样东拉西扯的说辞，让民警更觉异常。

民警进一步核实发现，郭某没有摩托车驾驶证，这辆摩托车的注册登记信息显示，车主姓李。民警还发现，这辆摩托车的锁，像是刚刚被换过。

“你这车锁怎么这么新呢？”民警询问郭某。

“看我的微信，这是转账记录，我中午刚换的锁。”为了自证清白，郭某掏出了手机。

没想到，民警在郭某的手机上，有了意外发现。微信聊天记录中，有一条3月9日别人劝郭某“以后不要去偷别人东西”的话。

难道这辆摩托车是郭某偷的？民警立即对郭某进行控制，并与车主李先生联系，这才出现了故事开头那一幕。

15时30分，车主李先生赶到高新交巡大队瀛洲桥岗。在见到自己心急火燎找寻的摩托车后，李先生难掩激动，连声道谢：“关键时候还得靠警察，破案真神速！”

随后，郭某被移交给受案派出所，作进一步处理。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭/文 通讯员 刘成伟/图)