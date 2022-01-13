市委深改委第十六次会议暨市委财经委第四次会议召开

16日，市委书记江凌主持召开市委深改委第十六次会议暨市委财经委第四次会议，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十三次、第二十四次会议上的重要讲话和省有关会议精神，研究我市全面深化改革相关重点工作。

市委深改委第十六次会议暨

市委财经委第四次会议召开

江凌主持 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭参加

16日，市委书记江凌主持召开市委深改委第十六次会议暨市委财经委第四次会议，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十三次、第二十四次会议上的重要讲话和省有关会议精神，研究我市全面深化改革相关重点工作。

会议审议了《关于放权赋能激发镇域发展活力的意见》。会议指出，要深入贯彻落实习近平总书记关于提高基层治理能力的重要指示精神，持续加大放权赋能工作力度，统筹推动事权下放、资源下沉、保障下倾，有效激发镇域发展活力。要推动乡镇(街道)事权更充分，理顺管理体制和运行机制，推动人员编制下沉，确保事权与责任相匹配。要深化综合行政执法改革，在乡镇(街道)设立综合行政执法大队，整合执法资源，推动执法重心下沉、管理关口前移，有效提高基层执法效能。要厘清县区与乡镇(街道)财权事权关系，完善财税激励机制，探索建立与乡镇(街道)经济发展成效挂钩的激励机制，重点在收入增量上实行奖励，充分调动乡镇(街道)加快发展的积极性。

会议审议了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制实施方案》。会议强调，要坚持问题导向与目标导向相结合，持续深化要素市场化配置改革，更多用改革创新的举措和市场调节的手段，破除影响我市要素自由流动的体制机制障碍，破解经济领域市场化不足等问题，不断扩大要素市场化配置范围，推进要素市场制度建设，实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平，推动更多创新发展的要素在洛汇聚，不断提升洛阳城市竞争力，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供有力支撑。

会议审议了《洛阳东方医院回归公益属性实施方案》。会议指出，积极稳妥推动东方医院回归公益属性，符合政策导向，符合群众期盼，是大势所趋。要在恢复公益属性后，进一步明确医院发展定位，持续深化公立医院改革，不断提升医院诊疗水平和服务能力。要毫不动摇把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上，优化提升中心城区医疗资源配置，积极推进国家区域医疗中心建设，优化三级甲等医院布局，积极推动二级医院提质增效，抓好社区医疗卫生服务机构建设，加快构建公立医疗机构高质量发展新体系，为建设健康洛阳提供有力支撑，更好满足人民群众健康需求。

徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)